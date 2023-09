Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Vorsicht, ihr könnt euch selbst aus der Hauptstory aussperren.

Wenn ihr Cyberpunk 2077: Phantom Liberty spielt, solltet ihr an einem bestimmten Punkt etwas vorsichtig sein.

Eine falsche Entscheidung kann nämlich dazu führen, dass ihr euch selbst aus der Hauptstory aussperrt.

Passt auf, was ihr sagt

Trefft ihr in einer der anfänglichen Hauptquests die falsche Wahl, könnt ihr die Hauptstory der Erweiterung anschließend nicht mehr fortsetzen.

Dogtown lässt sich zwar weiter erkunden, aber mit Idris Elba habt ihr dann nicht mehr viel zu tun. Möchtet ihr das? Weitere Details lest ihr unten, aber mit einer Spoilerwarnung!

Das Ganze betrifft die vierte Hauptmission Lucretia My Reflection. Im Verlauf der Mission eskortiert ihr Rosalind Myers in ein sicheres Versteck. Anschließend rekrutiert ihr Solomon Reed und kehrt mit ihm zu eurem Versteck zurück, woraufhin ein Gespräch beginnt (via PC Gamer).

Dabei fragt euch Reed, ob es das wert ist. Ihr habt drei Optionen als Antwort zur Auswahl, wobei es mit den ersten beiden normal weitergeht. Bei der dritten Option fragt Myers euch, ob ihr wirklich sicher seid, dass ihr verschwinden wollt. Bestätigt ihr das ein weiteres Mal, gilt die Mission als fehlgeschlagen.

Und danach bekommt ihr keine weiteren Story-Quests mehr und könnt Reed nicht mehr kontaktieren.

In gewisser Weise die logische Konsequenz dieser Aktion, dennoch erscheint es merkwürdig, eine solche Option ohne wirklich eindrückliche Warnung oder die Möglichkeit einer späteren Rückkehr einzubauen.

