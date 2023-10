Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Hier trefft ihr Solomon Reed schon im Hauptspiel

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty bringt Idris Elba als Solomon Reed ins Spiel. Wusstet ihr, dass ihr den Charakter schon in Night City treffen könnt, noch bevor ihr in die Erweiterung startet?

Undercover-Reed oder nur Zufall?

Den Charakter von Idris Elba könnt ihr neben dem Phantom-Liberty-DLC auch an anderer Stelle in Cyberpunk 2077 antreffen. Solomon Reed ist ein Geheimagent, der undercover arbeitet. So undercover, dass er euch vielleicht vor dem DLC gar nicht aufgefallen ist.

Ein Nutzer auf Reddit hat dazu einen Screenshot geteilt. Darauf ist eine Figur zu sehen, die wie Reed - oder Elba - aussieht. Damit aber nicht genug, denn auch seine Cyberware stimmt exakt mit der von Solomon Reed aus Phantom Liberty überein.

Zusätzlich solltet ihr mal genauer hinhören, wenn Reed im DLC darüber spricht, was er so in seiner Freizeit macht. Hier spielt der Geheimagent nämlich gern des Nachts Türsteher für einen Club in Night City.

"Sieht er aus wie Idris Elba? Ich habe den DLC noch nicht begonnen und bin noch dabei, Evelin mit Judy zu finden. Ich mache also zufällige Aufträge und habe dort einen NPC gefunden, der aussieht wie er. Er sieht Idris zu ähnlich, ich weiß nicht, bin zurück gegangen und konnte ihn nicht mehr finden", schreibt der Nutzer und fragt sich, ob es sich dabei um ein Easter-Egg handelt.

Andere Spieler wollen auch Song So Mi, auch Songbird genannt, bereits in Night City gesichtet haben. Angeblich soll sie in der Bar Red Dirt zu finden sein.

Phantom Liberty erschien am 16. September für PC, Xbox Series und PlayStation 5.