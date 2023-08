Darum hat Hideo Kojima Death Stranding 2 nach der Pandemie komplett neu geschrieben

Der erste Trailer zu Death Stranding 2 wurde auf den Game Awards 2022 gezeigt. Auf die Bühne trat Hideo Kojima höchstpersönlich und verriet, dass er die Geschichte des Spiels komplett neu schreiben musste. Wieso er seine Pläne nach der Pandemie vollständig umwerfen musste, sagte er damals jedoch nicht.

Nach der Pandemie musste Kojima das Konzept seiner Story neu bewerten

"Ich hatte die Geschichte schon vor der Pandemie geschrieben, aber nachdem ich die Pandemie erlebt hatte, habe ich die ganze Geschichte von Grund auf neu geschrieben", sagte Kojima damals und hielt die Gründe damit recht vage. "Ich wollte auch nicht mehr die Zukunft vorhersagen, also habe ich sie neu geschrieben."

Heute erfahren wir ein wenig mehr über die Beweggründe des Schöpfers, die eigentlich fertige Geschichte neu zu erfinden. In einem Interview mit der japanischen Seite Natalie sagt Kojima: ""Vor der Pandemie hatte ich die Geschichte von Death Stranding 2 eigentlich schon konzipiert".

"Als die Pandemie ausbrach, mussten wir das gesamte Skript umstrukturieren", so Kojima weiter, der für Death Stranding 2 den Aspekt der Verbindung in den Vordergrund stellen wollte. "Aber als die Pandemie um sich griff, gewannen digitale Verbindungen wie Fernarbeit an Bedeutung. Ich erkannte auch, dass digitale Verbindungen allein die menschlichen Bedürfnisse nicht befriedigen können. Wir sind von Natur aus Entdecker."

"Im Moment haben wir es mit Abgeschiedenheit und Spaltung zu tun, und die Welt befindet sich im Umbruch. Wir können nicht zu unserer Realität vor der Pandemie zurückspulen, also mussten wir das Konzept der 'Verbindung' neu bewerten", fügte er hinzu.

"In Death Stranding 2 entwickelt sich die Interpretation von 'Strang' weiter. Am Ende des Teaser-Trailers ist eine Nachricht zu sehen, auf der steht: 'Sollten wir uns verbunden haben?' Das ist der Kern dessen, was wir versuchen, in der Fortsetzung zu artikulieren."