Death Stranding 2 ohne Mads Mikkelsen? Kojima meldet sich zu Wort

Wenn ihr dachtet, dass auch Mads Mikkelsen für Death Stranding 2: On the Beach zurückkehrt, dann habt ihr eure Hoffnung in den falschen Schauspieler gesteckt. Der dänische Darsteller wird laut Kojima nicht im zweiten Teil von Death Stranding dabei sein.

Für Cliff ist nach Death Stranding schluss

Laut Hideo Kojima wurde die tragische Geschichte von Cliff Unger bereits aufgelöst. Auf X schreibt Kojima: "Wir haben viele leidenschaftliche Nachrichten von allen erhalten, die sagten: 'Ich möchte Cliff in DS2 sehen!' Allerdings wird Mads dieses Mal nicht in 'DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH' auftauchen."

皆さんから、「DS2でもクリフに逢いたい!」という熱いメッセージを沢山いただいておりますが、今回の「DEATH STRANDING 2 ON THE BEACH」には、マッツさんは出演されておりません🙇🏻⛱️ pic.twitter.com/V4zNkzhlza — 小島秀夫 (@Kojima_Hideo) February 3, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu Death Stranding 2:

Death Stranding 2: On the Beach erscheint 2025, hier ist der neue Trailer mit einem epischen Kampf

Death Stranding 2 und OD: Hideo Kojima gibt Updates zu seinen Titeln

Darum hat Hideo Kojima Death Stranding 2 nach der Pandemie komplett neu geschrieben

Zumindest seht ihr Troy Baker erneut als Higgs, Lea Seydoux schlüpft wieder in die Rolle der mysteriösen Fragile und natürlich ist auch Norman Reedus als Sam Porter Bridges wieder dabei.

Habt ihr auf Cliff in Death Stranding 2 gehofft?