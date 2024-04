Das Ende von Wordle? Langsam werden die Wörter knapp ...

Auf TikTok beantwortete Wordle-Redakteurin Tracy Bennett die Fragen der Fans. Auf der offiziellen Seite der New York Times kam dabei auch die Zukunft des Spiels zur Sprache.

Gehen Wordle bald die Wörter aus? Wohl eher nicht

So erklärte Bennett, dass nur noch eine begrenzte Anzahl an Wörtern übrig sei. "Ja, es gibt nur noch über 2300 Wörter in der Datenbank", so die Redakteurin. Das sei aber noch kein Grund zur Beunruhigung. Sollte jeden Tag ein Wort aus der Datenbank erscheinen, könne Wordle ganze sechs weitere Jahre bestehen.

"Ich habe etwa 30 Wörter hinzugefügt, und es gibt weitere Wörter, die noch nicht hinzugefügt wurden, aber hinzugefügt werden könnten", sagt Bennett. Und selbst wenn dann alle bisher hinzugefügten Wörter ausgeschöpft seien, gebe es noch ein paar Ideen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Eine Möglichkeit ist, dass wir alte Wörter irgendwann wiederverwenden, etwa wenn wir uns dem Ende nähern", so Bennett. "Wir könnten alles wieder in den Topf werfen und es durchmischen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir Pluralformen zulassen. Wäre das nicht interessant? Oder Vergangenheitsformen."