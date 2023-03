Das neue Fable ist angeblich von The Witcher inspiriert - Und was ist mit Hellblade 2, Avowed und Co.?

Das nächste Fable soll sich angeblich von der Witcher-Reihe inspirieren lassen.

Diese Neuigkeit dürfte besonders für Fans sicherlich überraschend kommen.

Wie steht es um Fable?

Jordan Middler sagt in der neuesten Folge des VGC-Podcasts, dass es während der Gespräche rund um das neue Fable in den Jahren 2021 und 2022 einige Schwierigkeiten in der Führungsebene gab. Man wusste anscheinend nicht genau, wie der neue Teil aussehen sollte.

Middler ist sich obendrein nicht sicher, ob ein Spiel im Stil des Originals heutzutage noch relevant wäre. Er habe auch gehört, dass der nächste Teil häufig als "Witcher-ähnlich" bezeichnet wird. Jeff Gerstmann, der ebenfalls im Podcast teilnahm, fragte sich daraufhin, warum man das Spiel dann noch Fable nennen sollte. Gute Frage, oder?

Host Andy Robinson merkt an, dass erst kürzlich die volle Produktion des Spiels begonnen habe, was interessant ist, da das Spiel bereits im Juli 2020 auf der Xbox Games Showcase angekündigt wurde. Andererseits: Wenn es in den beiden darauffolgenden Jahren Uneinigkeiten gab, wäre es auch nicht gänzlich überraschend.

Derzeit ist aber noch unklar, was genau die Witcher-Inspirationen bedeuten könnten. Wann wir von offizieller Seite wieder etwas zum neuen Fable hören, ist ungewiss.

Im Podcast wurden zudem noch andere Xbox-Titel angesprochen. Es heißt, Hellblade 2 und Avowed würden nach Starfield die nächsten großen Microsoft-Spiele sein werden, gefolgt von Rares Everwild - das ebenfalls mit Problemen zu kämpfen hat - und schließlich Fable.