Avowed ist kein riesiges Rollenspiel, Länge mit anderem Titel von Obsidian vergleichbar

Obsidians Fantasy-Rollenspiel Avowed wird kein ausuferndes Rollenspiel-Monster.

Vielmehr sei die Länge des Spiels mit dem ebenfalls von Obsidian veröffentlichten The Outer Worlds zu vergleichen.

Avowed wird ungefähr so umfangreich wie The Outer Worlds

"Was den Umfang von Avowed anbelangt, ist The Outer Worlds der beste Vergleich", sagt Game Director Carrie Patel im Gespräch mit Game Informer.

Angaben von HowLongToBeat für The Outer Worlds zufolge könnt ihr dann mit ungefähr 13 Stunden für die Hauptstory rechnen, mit allem drum und dran landen wir bei circa 26 Stunden.

"Spielerinnen und Spieler können in etwa ein ähnliches Erlebnis erwarten. Wie bei The Outer Worlds hängt das vom gewählten Schwierigkeitsgrad ab und davon, ob sie die Welt intensiver erkunden oder sich mehr an den Hauptpfad halten."

Was haltet ihr von dieser Spielzeit? Passt das für euch oder hättet ihr euch mehr gewünscht?

Avowed soll noch dieses Jahr für Xbox Series X/S und PC erscheinen.