Avowed: Kämpfe sollen jetzt deutlich mehr Wumms haben, sagt Obsidian

Beim Xbox Showcase im Sommer waren die Zuschauer nicht besonders begeistert von den Kämpfen in Avowed. Entwickler Obsidian sagt nun, dass das Team einen starken Fokus darauf gelegt hat, ebendiesen zu verbessern. Der Kampf soll sich nun viel "saftiger" anfühlen.

Obsidians Priorität galt den Kämpfen in Avowed

Obsidian gibt zu, dass die Präsentation auf dem Xbox Showcase nicht optimal war. Das Team hätte Avowed erst noch glatt schmirgeln sollen, bevor es das Spiel auf der Show zeigte.

Im Gespräch mit Windows Central sprach Gameplay Director Gabe Paramo über die wenig gelungene Präsentation und welche Lehren das Studio daraus gezogen hat.

"Manchmal kann man die Wichtigkeit der Priorisierung einiger Dinge aus den Augen verlieren", sagt er. "Wir dachten, es sei gut genug, um es so zu zeigen... Vieles von dem, was wir wussten, wollten wir noch vor der Auslieferung machen."

Nachdem das Gameplay nicht so gut bei den Zuschauern angekommen war, ging man direkt auf die Kritik ein. "Wir haben einfach gesagt: 'Okay, schauen wir uns das mal an, das ist eine große Sache, die Leute bemerken das, wir sollten das früher aufpolieren'"

"Wir haben wirklich das Gefühl und den Moment analysiert, wenn der Spieler seine Waffe schwingt und den Moment des Aufpralls." Auch andere Parameter habe das Team angeschaut, um den Kampf zu verbessern.

"Wir haben uns wirklich darauf konzentriert, sowie auf die Bluteinwirkung, das VFX-Feedback und den Ton. Wir haben uns im Grunde alle Teile angesehen, die den Kampf saftiger wirken lassen."

Wann wir den Fortschritt sehen werden, hat Paramo nicht verraten. Hoffen wir mal, dass sich die Kämpfe jetzt wirklich so schwungvoll und wuchtig anfühlen, wie vom Gameplay Director beschrieben.