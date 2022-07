Dead by Daylight bringt eine große Collection zu Attack on Titan

Das asymmetrische Survival-Horror-Koop-Spiel Dead by Daylight bietet sowohl den Bösen, als auch den Überlebenden nun die Möglichkeit, ihr Spielfeld in eine Folge von Attack on Titan zu verwandeln. Denn ab sofort könnt ihr in der neusten Collection als Eren, Mikasa, Armin und Co auftreten. Dabei bekommen die Überlebenden sehr seltene Skins, die verschiedenen Charakteren aus dem Anime gleichen und die Killer zwei ultra seltene Skin von den Titanen. Zusätzlich könnt ihr euch im Laufe der Kollaboration fünf unterschiedliche Charms ergattern.

Die Outfits der Überlebenden wurden laut der Produktmanagerin Rose Li den Zügen der Dead by Daylight Charaktere angepasst: Dwight Fairfield ist Eren, Yui Kimura ist Mikasa, Felix Richter ist Armin, Meg Thomas ist Annie, Zarina Kassir ist Hange, Jake Park ist Levi, Kate Denson ist Historia und Ace Visconti ist in der neuen Kollaboration Kenny. Auch der Oni Kazan Yamaoka, erhielt ein neues Design als Armored Titan und Rin Yamaoka, der Spirit aus dem Spiel, stellt den War Hammer Titan dar.