Destiny 2 Die Finale Form: Bungie stellt nächste Woche endlich die Erweiterung vor

Auf die letzte Erweiterung von Destiny 2 müssen Spieler länger warten als gewohnt. Die Finale Form erscheint am 4. Juni. Nächste Woche will Bungie den DLC vorstellen und zeigen, wofür die fleißigen Hüter gewartet haben. Nur noch zwei Monate trennen uns von den neuen Inhalten.

Langsam geht es in die heiße Phase

Am Dienstag, dem 9. April 2024, enthüllt Bungie Die finale Form in einem Livestream. Die Gameplay-Vorschau beginnt um 18:30 Uhr deutscher Zeit. Nachdem ihr einen Einblick in Die finale Form erhalten habt, zeigt Bungie auch noch den Launch-Trailer von Into the Light.

Die Finale Form - oder The Final Shape, wenn ihr Englisch bevorzugt - wurde im November 2023 offiziell verschoben. Wie auch die vergangenen Erweiterungen sollte auch der letzte DLC im Februar erscheinen.

"The Final Shape ist der Höhepunkt der ersten zehn Jahre der Destiny-Geschichte und der unzähligen Stunden, die die Hüter des Spiels gemeinsam verbracht haben", so Bungie damals. Der Entwickler erklärte weiter: "Wir wollen diese Reise ehren, also nehmen wir uns die Zeit, die wir brauchen, um eine noch größere und kühnere Vision zu liefern, eine, von der wir hoffen, dass sie in den kommenden Jahren in Erinnerung bleiben wird und geschätzt wird."

Ein Jahr zuvor kaufte Sony das Destiny-Studio doch bereits im Dezember 2023 gab es Berichte darüber, dass die Unabhängigkeit von Bungie als Tochtergesellschaft Sonys bedroht sei, da das Studio die finanziellen Ziele nicht erreiche.