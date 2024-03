Destiny 2: Hordenmodus mit Geschütztürmen und Lockvogel-Bots auf dem Weg

Am 9. April erscheint ein neuer Modus in Destiny 2. Zu dritt könnt ihr euch in Onslaught stürzen, einen Hordenmodus, bei dem ihr nicht nur Magazine leert, sondern auch spezielle Ausrüstung zur Verteidigung eures Zielobjekts kaufen könnt.

Achtung, Welle!

Onslaught wird mit dem Update "Into the Light" in Destiny 2 eingeführt. Ihr kämpft darin in leicht abgewandelten Schmelztiegelkarten und müsst ein Objekt vor zu viel Schaden schützen. Wellen von Gegnern stürmen auf das Objekt zu und ihr verteidigt es. Der Modus wurde in einem Livestream angekündigt - Gameplay gab es auch zu sehen!

Zwischen den Wellen könnt ihr dann Geschütztürme, Stolperdrähte oder Lockvogel-Bots kaufen, die eure Feinde ablenken und dabei Kugeln fressen, die sonst wohl in euch oder dem Objekt gelandet wären.

Den Hordemodus könnt ihr entweder mit 10 Wellen oder in der härteren Schwierigkeitsstufe auch mit 50 Wellen ausprobieren. Bei dem schwereren Modus wechselt der Ort des Geschehens alle zehn Wellen, was euer strategisches Konzept immer wieder zunichtemacht. Hier müsst ihr flexibel denken und lange durchhalten.