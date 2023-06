Diablo 4: Edelsteine überschwemmen in Zukunft nicht mehr euer Inventar.

Bei den Edelsteinen in Diablo 4 stehen Änderungen an, die besonders ihre Lagerung betreffen.

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass sich Fans eine eigene Tasche für Edelsteine wünschen und die geplanten Änderungen gehen auf jeden Fall in diese Richtung.

Was ändert sich?

Während des ersten Diablo 4 Campfire Chat Streams bestätigte Game Director Joe Shely, dass die Edelsteine in Zukunft nicht mehr in eurem normalen Inventar landen sollen.

"Die Idee ist, die Art und Weise, wie man Edelsteine bekommt, so zu ändern, dass sie bei den Materialien oder Währungen und nicht im Inventar angezeigt werden", sagt er.

"Und dann wird das so funktionieren, dass man seinen Edelstein auf die gleiche Weise wie heute herstellt und einfach eine bestimmte Menge dieses Materials verwendet, ähnlich der Menge an äquivalenten, tatsächlichen Edelsteininventar-Slots, die man jetzt verwendet, aber als Materialien."

Erwartet allerdings keine schnelle Umsetzung, es sei eher "langfristig" damit zu rechnen. Genauer gesagt in Season 2. Da die erste Season im Juli startet und Seasons rund drei Monate dauern, ist wohl frühestens Ende Oktober 2023 damit zu rechnen.

Schneller kommt indes eine Änderung für die Trüben Kristalle. Das Limit von 10.000 Stück soll erhöht werden. Das passiere noch vor Season 1, also in den kommenden Wochen.

Was denkt über die Änderungen an den Edelsteinen in Diablo 4?

