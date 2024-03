Diablo 4 Season 4 verschoben! Und so drastisch verändert Blizzard bald Loot und Crafting

Blizzard hat den Start der vierten Saison von Diablo 4 auf den 14. Mai 2024 verschoben.

Die dritte Saison läuft dafür dann einen Monat länger. Obendrein kündigte Blizzard Änderungen am Loot sowie einen öffentlichen Testrealm an.

Das ändert sich beim Loot

"Wir verschieben die Veröffentlichung um ein paar Wochen, um sicherzustellen, dass wir das gesamte Feedback von diesem PTR erhalten und es auf Saison 4 anwenden können", sagt Community Lead Adam Fletcher. "Dadurch möchten wir sicherstellen, dass all diese neuen Systemänderungen, die wir vornehmen, richtig sind und für die Community funktionieren, basierend auf dem Feedback von allen."

Darüber hinaus wird der Testrealm lediglich via Battle.net auf dem PC zugänglich sein. Dadurch könne das Team "agiler" reagieren. In Zukunft könnte der Testrealm allerdings auch noch auf anderen Plattformen verfügbar sein.

Des Weiteren erwarten euch größere Änderungen beim Loot. Hier strebt man mehr nach Qualität statt nach Quantität, damit die Spielerinnen und Spieler am Ende weniger unnütze Sachen in ihrem Inventar haben.

Die Leute sollen dadurch ein besseres Gefühl dafür bekommen, schrittweise stärker zu werden.

Legendäre und seltene Items haben nun weniger Buffs, erhalten somit mehr Spielraum, um besser zu werden. Mithilfe eines neuen Crafting-Systems könnt ihr Items zudem solche Buffs hinzufügen.

Feinde lassen dazu "Tempering Manuals" fallen, die jeweils mehrere verschiedene Buffs zu einem bestimmten Thema oder Build umfassen. Bei einem Schmied wird dann einer dieser Werte vom Zufall bestimmt auf ein Item angewendet, wenngleich ihr das neu auswürfeln lassen könnt.

Durch das Masterworking erhaltet ihr im Endgame die Gelegenheit, solche Buffs noch weiter zu stärken – bis zu zwölf Ränge sind möglich. Beides ersetzt das bisherige Upgrade-System des Spiels und sollen Spielerinnen und Spielern weit mehr Optionen zur Individualisierung geben.

Unterdessen sollen Items mit spezifischen Werten nur noch für die Klassen droppen, die davon Gebrauch machen können. Ebenso lassen sich dann legendäre und einzigartige Items, die nicht hergestellt wurden, mit anderen tauschen. Sie sollen auch auf niedrigeren Levels und Weltstufen droppen.

Weitere Änderungen gibt es bei den Endgame-Aktivitäten. Helltide-Events tauchen künftig auf allen Weltsstufen in höherer Regelmäßigkeit auf. Und sie bringen einen neuen Bloodmaiden-Public-Event-Boss mit. In The Pit of the Artificer gibt es zufallsgenerierte, zeitlich begrenzte Dungeons für seltene Crafting-Materialien und bei neuen Tormented-Bossen besteht eine höhere Chance auf seltene Items.

Der öffentliche Testrealm soll wiederum ab dem 2. April 2024 für eine Woche verfügbar sein.