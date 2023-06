Diablo 4: Spieler sind frustriert, weil Blizzard gegen XP-Farming vorgeht.

Erfahrungspunkte sind immer gefragt, wenn es darum geht, den Level seines Charakters in Spielen zu erhöhen, auch in Diablo 4.

Umso beliebter sind Stellen, an denen Spielerinnen und Spieler regelrechtes XP-Farming betreiben können. Blizzard hat damit allerdings ein Problem.

Keine Vorteile

Einer der jüngsten Hotfixes hat dahingehend einige der Dungeons abgeschwächt, die sich am ehesten dafür ausnutzen ließen.

“Devs, wir laufen durch die Dungeons, um zu leveln, weil die XP überall sonst beschissen sind!“, schreibt etwa AudioRejectz auf Reddit.

"Im Ernst, was macht ihr da? Warum glaubt ihr, dass so viele Leute durch Dungeons laufen? Das liegt daran, dass die XP überall sonst schlecht sind, so einfach ist das. […] Es ist so frustrierend, dass ihr es immer schwieriger macht, zu leveln, besonders für Solospieler."

"Meint ihr nicht, dass Gruppen, die Dungeons betreten und in alle möglichen Richtungen laufen können, um XP zu farmen, ein größeres Problem darstellen? Oder ist es ein größeres Problem, dass Gruppen vier verschiedene Dungeons auf einmal farmen können und alle vier für jeden von ihnen abgeschlossen werden? Ich habe überhaupt keine Probleme damit, dass es sich um ein MMO Light handelt, bei dem man immer online ist. Aber wenn ihr unbedingt wollt, dass sich Leute zu Gruppen zusammenschließen, dann solltet ihr ein Matchmaking einführen. Denn es wird immer schwieriger, das Spiel allein zu spielen."

Viele Spielerinnen und Spieler stimmen AudioRejectz zu und äußern ihren Frust darüber, wie Blizzard in Diablo 4 mit Erfahrungspunkten umgeht.

"Das macht keinen Sinn", ergänzt Recovery_Water. "D3 hat dasselbe durchgemacht, die Spieler verlangten nach mehr, sie bekamen sie schließlich in Form von Rifts, und es erwies sich als sehr beliebt."

Wie seht ihr das? Seid ihr zufrieden mit der Ausbeute an Erfahrungspunkten in Diablo 4?

