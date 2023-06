Diablo 4: Fans wünschen sich eine eigene Tasche für Edelsteine - Ihr auch?

Wie seht ihr das mit den Edelsteinen in Diablo 4? Kommt ihr damit zurecht? Manche Fans hätten gerne eine eigene Tasche dafür.

Der Grund dafür ist, dass Edelsteine Platz im Inventar beanspruchen und ihr somit wählen müsst, was ihr behalten möchtet. Das zeigt sich besonders in den späteren Akten des Spiels.

Eine zusätzliche Tasche, bitte

"Bitte, Blizzard, ich bin auf Stufe 23 und habe es so satt, dass Edelsteine die Hälfte meiner Inventarslots belegen", schreibt etwa ein User auf Reddit. "Das ist buchstäblich das Einzige, was ich im Moment ändern würde, alles andere ist großartig."

Ein anderer stimmt zu: "Stimmt. Es wäre nicht so schlimm, wenn Edelsteine nicht so viel Platz in dem winzigen Inventar, das uns zur Verfügung steht, einnehmen würden. Es gibt eine Tasche für Verbrauchsmaterialien, warum nicht auch eine für Edelsteine?"

Weitere Meldungen zu Diablo 4:

Edelsteine dienen zum Verbessern eurer Items, sind also nützliche Gegenstände, die manch einer nicht unbedingt wegwerfen möchte, um Platz zu schaffen.

Andere Fans argumentieren wiederum, dass Diablo 4 somit auf einer Linie mit vorherigen Teilen liege und dass die Verwaltung des eigenen Inventars ebenso ein wichtiger Teil des Spielerlebnisses sei.

Wie seht ihr das?

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten