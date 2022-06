Lego-Videospiele hat die Welt schon viele gesehen. Eines der Erfolgsrezepte besteht in der wunderbaren Spielbarkeit für ein junges und altes Publikum, das obendrein gemeinsam miteinander spielen kann. Ein weiterer Anreiz ist die Kombination mit verschiedenen bekannten Franchises, die es den Fans ermöglicht, ihre Lieblingsfilme in Lego-Form neu zu erleben.

Bleibt die Frage, was die besten Lego Spiele sind? Da hat vermutlich jeder andere Ansichten, unsere Liste sieht aber wie folgt aus.

Lego Builder's Journey ist ein Geometrie-Rätselspiel, in dem ihr hauptsächlich die Umgebung in kleinen Rätselwelten beeinflusst, um den Charakteren im Spiel den Weg durch das Abenteuer zu ebnen. Ihr bekommt Bausteine und müsst sie so anordnen, dass ihr etwa Flüsse oder Schluchten überwinden könnt.

Ebnet eurer Spielfigur den Weg.

Es ist kein ausuferndes Abenteuer, wird euch aber ein paar Stunden beschäftigen. Im später hinzugefügten Kreativmodus könnt ihr wiederum eigene Modelle auf einer Bodenplatte bauen und, im wahrten Sinne des Wortes, eurer Kreativität freien Lauf lassen. Natürlich lassen sich später Screenshots von euren Werken machen. Ein schönes, kleines Lego-Spiel.

Interesse? Für PC gibt es Lego Builder's Journey auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store, für PlayStation im PlayStation Store und für Nintendo Switch im eShop.

Lego Star Wars: Die Skywalker ist mit das umfangreichste Lego-Spiel und deckt alle neun Hauptfilme der Star-Wars-Reihe ab. Von Episode 1 bis 9 erlebt ihr die Geschichte rund um Anakin, Luke, Rey und Co., garniert mit dem für die Lego-Spiele typischen Humor. Die drei Trilogien könnt ihr in jeder beliebigen Reihenfolge beginnen und jede der Episoden neu erleben.

Viel mehr Star Wars in einem Lego-Spiel ist kaum möglich.

Mehr als 300 spielbare Charaktere könnt ihr freischalten und 23 Planeten sowie den Weltraum um sie herum erkunden. Damit seid ihr also eine ganze Weile beschäftigt. Die Perspektive ist diesmal etwas näher dran als in anderen Spielen und ihr könnt auch eine neue Kombo-Mechanik im Kampf einsetzen, während ihr mithilfe von gesammelten Blöcken eure Fähigkeiten verbessert. Für Star-Wars-Fans und die, die es noch werden möchten, ein Muss.

Interesse? Für PC gibt es Lego Star Wars: Die Skywalker Saga auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store, für PlayStation im PlayStation Store und für Nintendo Switch im eShop.

Lego Rock Band (2009 – Xbox, PlayStation, Wii, Nintendo DS)

Es wird musikalisch bei Lego. Lego Rock Band ist ein klassisches Musik-Rhythmus-Spiel im Stile von Rock Band, nur eben mit Lego-Optik. Bis zu vier Spieler und Spielerinnen können gemeinsam spielen und musizieren. Lead, Bass, Drums und Gesang sind vorhanden, mithilfe von gesammelten Steinchen könnt ihr eure Band-Minifiguren anpassen.

Einfach mal mit Lego-Figuren abrocken.

45 Songs umfasst der Soundtrack des Spiels, der als „familienfreundlicher“ Soundtrack konzipiert wurde. Alle Songs bis hin zu Rock Band 3 lassen sich obendrein im Spiel verwenden (danach wurde das Format geändert), was euch ausreichend Nachschub zur Verfügung stellt. Zu den bekannten Songs des Soundtracks gehören unter anderem „Ghostbusters von Ray Parker Jr, „Let's Dance“ von David Bowie sowie „Song 2“ von Blur.

Interesse? Lego Rock Band gibt es auf eBay.

Lego Indiana Jones (2008 – PC, Xbox, PlayStation, Wii, Nintendo DS)

Indiana Jones gehört zu den echten Filmklassikern und auch in Lego-Form wurde den Filmen mit Harrison Ford in der Hauptrolle ein Denkmal gesetzt. Natürlich könnt ihr die ersten drei Filme nachspielen und die legendären Abenteuer des Archäologen nachspielen. Ihr löst Rätsel, bekämpft Feinde und erkundet bekannte Schauplätze.

Nennt ihn nicht Junior.

Mehr als 60 verschiedene Charaktere sind freischaltbar und spielbar, darunter Freunde und Feinde von Indy. Gegenstände in der Umgebung könnt ihr als Waffen einsetzen und gleichzeitig eure Feinde mithilfe eurer Petische entwaffnen. Ganz so, wie es Indy auch in den Filmen macht. Eines der besten Spiele mit dem Archäologen.

Interesse? Für PC gibt es Lego Indiana Jones auf Steam und auf GOG, für die Xbox im Microsoft Store.

Lego Herr der Ringe (2012 – PC, Xbox, PlayStation, Wii, Nintendo DS)

Die grandiose Verfilmung von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Romanen hat natürlich auch eine Lego-Adaption erhalten. Ihr könnt die komplette Filmtrilogie nachspielen und Frodo sowie seine Gefährten auf dem Weg durch Mittelerde begleiten. Wobei es euch Orks und andere Gegner nicht leicht machen, aber auch die überwindet ihr letztlich problemlos.

Begleitet Frodo nach Mordor.

Alleine oder zu zweit lässt sich Lego Herr der Ringe spielen, wie es bei vielen Lego-Titeln der Fall ist. Mittelerde wurde liebevoll von den Entwicklern nachgebaut und wer die Filme gesehen hat, bekommt definitiv einige Wiedererkennungswerte geboten. Dementsprechend ist das hier auch Pflichtprogramm für Herr-der-Ringe-Fans, die sich gut unterhalten lassen wollen und keine grundsätzliche Abneigung gegen Lego-Spiele haben.

Interesse? Lego Herr der Ringe gibt es auf eBay.

Lego Marvel's Avengers (2016 – PC, Xbox, PlayStation, Wii U, Nintendo 3DS)

Ist doch klar, dass auch die Avengers ihr eigenes Lego-Spiel bekommen! Lego-Marvel-Spiele gab es mittlerweile einige, Marvel's Avengers zählt mit zu den besten. Besonders Fans des Marvel Cinematic Universe haben daran ihre Freude, da sich das Spiel primär auf eben dieses konzentriert.

Auch hier hat Loki nichts zu lachen.

Im Fokus stehen die beiden Filme Marvel's Avengers und Marel's Avengers: Age of Ultron, die ihr neben anderen nachspielen könnt. Mehr als 100 verschiedene Helden und Schurken lassen sich freischalten und ihr erkundet viele bekannte Schauplätze. Unter anderem bewegt ihr euch durch Manhattan, erklimmt den Avengers Tower und besucht Thors Königreich in Asgard. Kurz gesagt: Es gibt wie immer viel zu tun und freizuschalten!

Interesse? Für PC gibt es Lego Marvel's Avengers auf Steam, für die Xbox im Microsoft Store und für PlayStation im PlayStation Store.

Lego Batman 3 (2014 – PC, Xbox, PlayStation, Wii U, Nintendo 3DS)

Abseits von Marvel gibt es auch noch das DC-Universum mit seinen Schurken und Helden. Auch hier gab es bereits mehrere Spiele und Lego Batman 3 ist das beste von ihnen. Hier treibt ihr euch nicht nur in Gotham herum, ihr bereist auch verschiedene Lantern-Welten, um dort die Lantern-Ringe zu sammeln und Brainiacs finsteren Plan zu vereiteln.

Batman hat ein paar Freunde mitgebracht.

Auch abseits dessen besucht ihr bekannte Orte wie das Polizeipräsidium, die Bathöhle sowie den Wachturm der Justice League, während ihr die mehr als 150 verschiedenen Charaktere freischaltet. Die Geschichte wurde extra fürs Spiel entwickelt und lässt euch unter anderem auch im Weltraum kämpfen sowie virtuelle Welten betreten, um Computerterminals zu hacken.

Interesse? Für PC gibt es Lego Batman 3 auf Steam und GOG, für die Xbox im Microsoft Store und für PlayStation im PlayStation Store .

