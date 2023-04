Diese 32 Games verlassen PS Plus Extra und Premium im Mai.

Gestern wurden die Neuzugänge für PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium im April bestätigt.

Gleichzeitig wissen wir nun auch, welche Spiele im Mai PS Plus Extra und Premium verlassen werden. Und das sind eine Menge.

Was fällt alles weg?

Insgesamt 32 Spiele verschwinden am 16. Mai 2023 aus dem Angebot von PS Plus Extra und Premium. Und darunter sind auch ein paar hochkarätige Titel, besonders Insomniacs Spider-Man.

Hier die komplette Liste:

Marvel's Spider-Man: Game of the Year Edition

Marvel's Spider-Man

FlatOut 4 - Total Insanity

Deadlight: Director's Cut

Homefront: The Revolution

Mighty No. 9

Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

Shenmue III

This War of Mine: The Little Ones

Metro: Last Light Redux

Metro 2033 Redux

Kingdom Come: Deliverance

Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy!

Left Alive

Star Ocean: First Departure R

Balan Wonderworld

Resident Evil

How to Survive: Storm Warning Edition

Pixel Piracy

Last Day of June

Virginia

Dreamfall Chapters

TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

MX vs. ATV All Out

Tour de France 2021

Graveyard Keeper

KONA

Relicta

Windbound

Chronos: Before the Ashes

Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

Nicht vergessen solltet ihr, dass am 9. Mai 2023 obendrein die PS Plus Collection mit 19 PS4-Spielen wegfällt. Wer sie sich bis dahin noch in die eigene Bibliothek holt, kann sie aber auch anschließend weiterhin spielen.

