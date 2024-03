Dragon's Dogma 2: Capcom stellt sich den wütenden Fans mit diesem Statement

Heute ist Dragon's Dogma 2 offiziell erschienen. Leider konnte das Spiel die Käufer bisher nicht völlig von sich überzeugen, denn Leistungsprobleme und fragwürdige Mikrotransaktionen vermiesen den Fans die Laune. Das spiegelt sich auch in den User-Scores wider, die im Gegensatz zu den herausragenden Wertungen der Journalisten stehen. Capcom hat sich nur wenige Stunden nach dem Aufkommen der Kritik zu Wort gemeldet.

Nicht der perfekte Launch, den sich Capcom gewünscht hätte

Auf Steam sind die Nutzerwertungen aktuell "Größtenteils negativ" und der Grund dafür sind schlechte Bildwiederholraten und die Möglichkeit zum Kauf von Gegenständen, die euch euer Aussehen anpassen lassen oder Spieler wiederbeleben können.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Das Statement von Capcom auf Steam beginnt mit der Aussage, dass der Entwickler viele Nachrichten aus der Community erhalten hat und sich nun für die "Unannehmlichkeiten entschuldigen" möchte. Jedes genannte Problem geht Capcom dabei Punkt für Punkt durch.

Mehr zu Dragon's Dogma 2:

Die Mikrotransaktionen machen Dragon’s Dogma 2 kaputt – aber nicht so, wie ihr denkt

Kritik an Dragon's Dogma 2: Darum gehen die Mikrotransaktionen für Fans zu weit

Dragon's Dogma 2: Framerate-Probleme auf PC? Fans haben eine makabre Idee

Zu den Crashes und Bugfixes heißt es: "Wir untersuchen und beheben kritische Probleme, wie Crashes und Freezing. Wir werden Crashes und Bugfixes zeitnah nach Priorität angehen." Auch die Möglichkeit auf Steam ein neues Spiel in Dragon's Dogma 2 zu beginnen, wird aktuell geprüft.

Zu den DLCs verliert Capcom auch ein paar Worte. So können alle vom Entwickler aufgelisteten Gegenstände zwar gekauft, allerdings auch erspielt werden. Das ist die Liste der Items:

Kunst der Metamorphose - Charakteranpassung

Mehrdeutiger Weihrauch - Wesensart von Vasallen ändern

Zielkristall - Zielmarkierung für die Schnellreise

Lazarusstein - Erwecke einen Toten wieder zum Leben

500 Riftkristalle / 1500 Riftkristalle / 2500 Riftkristalle - Währung

Gefälschter Gaol-Schlüssel - Flucht

Harpysnare Smoke Beacons - Harpien-Köder

Die Performance-Probleme sind ebenfalls ein Dorn im Auge vieler Spieler. "Ein Großteil der CPU-Nutzung wird aufgewendet, um Charaktere und ihre physische Präsenz in verschiedenen Bereichen zu berechnen. In bestimmten Situationen, in denen zahlreiche Charaktere gleichzeitig erscheinen, kann die CPU-Nutzung sehr hoch ausfallen und die Frame-Rate beeinträchtigen. Wir sind uns bewusst, dass in solchen Situationen Settings, die die GPU-Beanspruchung verringern, einen begrenzten Effekt haben können. Wir prüfen derzeit Möglichkeiten, die Performance zukünftig zu verbessern", so Capcom.