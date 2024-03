Dragon's Dogma 2: Framerate-Probleme auf PC? Fans haben eine makabre Idee

Inzwischen hat Capcom bestätigt, dass Dragon's Dogma 2 am PC unter Framerate-Problemen leidet. Der Entwickler arbeitet derzeit an einer Lösung für die schwankende Bildwiederholrate des Rollenspiels, das heute, am 22. März 2024, veröffentlicht wurde. Doch die Fans sind bereits selbst auf eine mögliche Lösung gestoßen - auch, wenn diese etwas makaber ist.

Capcom arbeitet bereits an einer Lösung

In einem Statement erklärt Capcom: "In Dragon's Dogma 2 wird jedem Charakter und der Berechnung der Auswirkungen seiner physischen Präsenz in verschiedenen Bereichen ein großer Teil der CPU-Auslastung zugewiesen."

"In bestimmten Situationen, in denen zahlreiche Charaktere gleichzeitig erscheinen, kann die CPU-Auslastung sehr hoch sein und die Framerate beeinträchtigen. Wir sind uns bewusst, dass in solchen Situationen Einstellungen, die die GPU-Belastung reduzieren, derzeit nur eine begrenzte Wirkung haben können; wir suchen jedoch nach Möglichkeiten, die Leistung in Zukunft zu verbessern."

Auf leistungsstarken PCs wird Dragon's Dogma 2 also tendenziell besser laufen. Zu ähnlichen Problemen auf der Konsole hat sich der Entwickler bisher nicht geäußert. Hier sind die minimalen und empfohlenen Anforderungen für euer PC-System, wie ihr sie auch auf Steam findet:

Minimale Anforderungen

CPU: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT mit 8 GB VRAM

Empfohlene Anforderungen

CPU: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700

Unschuldige für bessere FPS töten

In einem Subreddit haben Spieler eine eigene Idee entwickelt, wie sie die Bildrate stabilisieren können - und zwar mit einem NPC-Massenmord. Dabei soll die Community eine Liste unbedeutender NPCs erstellen, die Spieler für eine bessere Bildwiederholrate töten können. Darunter Ladenbesitzer, Wachen oder NPCs, die nach dem Abschließen einer Quest keine weitere Bedeutung mehr haben.

"Da die Art und Weise, wie NPCs gehandhabt werden, theoretisch sehr anstrengend für die CPU ist, sollte das Töten von NPCs die Leistung steigern. Aber was bringt es, NPCs zu töten, um die Framerate zu erhöhen, wenn man auch Inhalte tötet. Aus diesem Grund schlage ich eine von der Community erstellte Liste von Schrott-NPCs vor, die wir töten dürfen", heißt es im Beitrag.

Die Optimierung von Dragon's Dogma 2 scheint also schlecht genug zu sein, um einige Spieler zu einer solch grausamen Tat zu veranlassen - und darüber auch noch Memes zu machen.