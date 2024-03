Dragon's Dogma 2 passt gehasste Mikrotransaktion an - der Preis bleibt aber gleich

Über die Mikrotransaktionen in Dragon's Dogma 2 gab es viele Diskussionen im Netz. Besonders frech finden es die Fans, dass sie für das erneute Anpassen bestimmter Äußerlichkeiten ihres Charakters Geld zahlen müssen, wenn sie in der Spielwelt nicht das dafür vorgesehene Items finden. Hier sorgt Capcom bald für Abhilfe.

Lasst die Spieler doch endlich ihr Aussehen anpassen, Mensch!

Genau hier setzt Capcom nun an. Zwar kostet der Gegenstand "Kunst der Metamorphose" weiterhin knapp 2 Dollar, doch wie der Entwickler bekannt gegeben hat, könnt ihr diese bald in großer Zahl in den Bauerngilden finden.

In den Bauerngilden im Vernworth-Laden kostet der Wälzer 500 RC, doch vorgefunden haben ihn die Spieler bisher kaum. Mit dem nächsten Patch solltet ihr den Gegenstand zum Anpassen eures Aussehens jedoch öfter vorfinden. Die Anzahl des Items wird in allen Bauerngilden auf 99 erhöht, was dafür sorgen wird, dass ihr niemals ohne die Kunst der Metamorphose auskommen müsst.

Leider wissen wir bisher nicht, was das Update mit der Anpassung des Metamorphose-Items kommen soll. Capcom hat ebenfalls Pläne für einen 30fps-Modus auf Konsolen und will die Möglichkeit ins RPG bringen, endlich ein neues Spiel trotz vorhandener Speicherdaten zu starten.