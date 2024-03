Mit Dragon's Dogma 2 bricht Capcom einen wichtigen Steam-Rekord

Dragon's Dogma 2 macht in den Steam-Charts eine gute Figur und kann sogar einen Rekord für Capcom abholen. Könnt ihr schon erraten, welchen?

Besser als jeder andere Singleplayer von Capcom

Zum Zeitpunkt der Artikelerstellung ist Dragon's Dogma 2 auf dem vierten Platz in den Steam-Charts der gleichzeitigen aktiven Spieler. Damit liegen nur Helldivers 2, Dota 2 und Counter-Strike 2 weiter oben. Die Konkurrenz mit anderen aktuellen Steam-Hits hat jedoch nichts mit dem Rekord zu tun.

Capcom wollte Dragon's Dogma 2 schon lange zu einem seiner größten Spielveröffentlichungen auf Steam machen. Mit der Fortsetzung wollte der Entwickler sowohl Fans des Originalspiels als auch viele neue Spieler ansprechen, die zum ersten Mal in die Welt des Rollenspiels eintauchen.

Bereits jetzt ist klar, dass Dragon's Dogma 2 der meistgespielte Einzelspieler-Titel von Capcom auf Steam ist. Besonders in den Medien erhielt das Spiel eine Menge Aufmerksamkeit. Zunächst mit zauberhaften Wertungen, zum Release verwandelte sich die positive Stimmung schnell in Kritik um.

Spieler bemängelten die Leistung der PC-Version und die Mikrotransaktionen, mit denen Spieler auch Items zur Wiederbelebung oder zur Anpassung des eigenen Charakters kaufen können. Das machte sich in vielen schlechten Bewertungen auf Steam bemerkbar. Inzwischen ist Capcoms neuestes Game bei einem "Ausgeglichen" angekommen.

Und doch zieht das Spiel genügend Interessierte an. Über 221.000 gleichzeitige Spieler sind im Vergleich zu anderen Titeln vielleicht nicht die Welt, doch innerhalb von Capcoms Portfolio ist diese Zahl ein neuer Rekord. Sogar Resident Evil 4 und Devil May Cry 5 stellt Dragon's Dogma 2 damit in den Schatten.

Insgesamt geht der Titel für das beliebteste Capcom-Spiel aber an Monster Hunter: Worlds, das ganze 334.000 gleichzeitige Nutzer vorweisen kann. Bei diesem Spiel handelt es sich allerdings um einen Koop-Titel und fällt somit aus dem Singleplayer-Rekord heraus.