EA FC 24: Evolution erklärt – So funktionieren die Spieler-Upgrades in Ultimate Team

Die EA Sports FC 24 Evolutions zählen zu den größten und interessantesten Neuerungen, denn sie ermöglichen es erstmals, Spieler des eigenen Vereins in EA Sports FC 24 Ultimate Team zu verbessern und individueller zu gestalten, indem man bestimmte Herausforderungen und Aufgaben mit ihnen absolviert. Dadurch lassen sich unter anderem die Gesamtwertung und Attribute von schwachen Spielern mit niedrigeren Werten ordentlich verbessern oder bestimmte Aspekte von Topspielern optimieren und anpassen, indem sie eine bessere Arbeitsrate erhalten oder ihre Spezialbewegung und / oder Schwacher-Fuß verbessern. Wie das Aufwerten von Spielern funktioniert, welche Werte ihr verbessern könnt und worauf ihr achten müsst, verraten wir euch auf dieser Seite.

So upgradet ihr Spieler mit FC 24 Evolutions

Wollt ihr einen Spieler aufwerten und weiterentwickeln, müsst ihr ihm zuerst einen sogenannten "Evolutions-Slots" zuweisen und im Anschluss einige "Challenges" absolvieren. Sobald ihr die Aufgaben abgeschlossen habt, erhält euer Spieler seine permanenten Upgrades. Im Detail funktioniert das so:

Startet FC 24 Ultimate Team Wechselt zum Reiter "Verein" und weiter zum Reiter "Evolutions" (oder drückt L2 und nutzt die Shortcuts) Im Evolutions-Menü stehen euch nun zwei Reiter zur Auswahl:

Verfügbare Evolutions:

Hier könnt ihr neue Evolutionen starten. Sucht euch eine Evolution aus, wählt einen den Voraussetzungen entsprechenden Spieler und schließt mit ihm die Challenges innerhalb des Zeitlimits ab, um ihn zu verbessern.

Das Menü "Evolutions" im FC 24 Ultimate Team Verein ist eure Zentrale, um eure Spieler zu verbessern.

Meine Evolutions:

Im "Meine Evolutions"-Reiter werden euch alle Evolutions angezeigt, die ihr gestartet habt (wandern automatisch vom Reiter "verfügbare Evolutions" in "Meine Evolutions"). Hier könnt ihr auswählen, an welcher Evolution ihr gerade arbeiten wollt, denn ihr könnt immer nur einen Spieler aktiv verbessern, auch wenn ihr mehrere Evolutionen gestartet habt. Ihr könnt jederzeit zwischen euren gestarteten Evolutions wechseln, wenn ihr an einem anderen Spieler arbeiten wollt.

Die Spieler-Upgrades durch die FC 24 Evolutions sind auf den ersten Blick ganz simpel, der Teufel steckt aber im Detail, wenn es darum geht, welche Spieler man über die Saison hinweg verbessern will.

Evolutions Voraussetzungen

Nicht jeder Spieler in eurem Verein eignet sich automatisch auch für je Evolution, denn alle Evolutions haben bestimmte Voraussetzungen, die ein dafür infrage kommender Spieler erfüllen muss. Das können ganz simple Dinge sein wie bestimmte Werte oder Attribute – beispielsweise mindestens eine 80er-Gesamtwertung oder nur Bronze / Silber / Goldspieler – oder aber auch recht spezifische Anforderungen wie ein Rechtsverteidiger mit 3-Sterne-Spezialbewegung. Zum Start von FC 24 fallen die meisten Voraussetzungen noch recht trivial aus, rechnet aber damit, dass die Anforderungen von im Verlauf der Saison neu hinzukommenden Evolutionen steigen werden.

Durch die Evolutions-Voraussetzungen will EA übrigens dafür sorgen, dass ihr nicht direkt mit einem Spieler alle Evolutions abräumt und sofort einen extrem starken Spieler aufbaut, der das Balancing zerstört. Auf der anderen Seite müsst / könnt ihr dadurch mehrere verschiedene Spieler aufwerten, was die Gesamtstärke eures Teams verbessert – ihr müsst euch nur gut überlegen, welchen Spieler ihr verbessern wollt.

Info: Bei der Spielerauswahl für eine Evolution werden euch automatisch immer nur die Spieler angezeigt, die die Voraussetzungen erfüllen.

Welche Voraussetzungen ein Spieler für eine Evolution in FC 24 Ultimate Team erfüllen muss, wird euch immer auf der rechten Bildschirmseite der jeweiligen Evolutions angezeigt.

Evolutions Challenges: Anzahl, Schwierigkeit und Art von Aufgaben

Jede Evolution hat eine bestimmte Anzahl an Level, wobei jeder Level eine bestimmte Challenge an euch stellt, die ihr in-game abschließen müsst, um den entsprechenden Level-Boni (Spieler-Upgrades) für euren zugeteilten Spieler zu erhalten. Wie viele Challenges ihr bei einer Evolution erfüllen müsst, wird euch im "Übersicht"-Fenster bei den Evolutions angezeigt. Einen genaueren Blick auf die einzelnen Aufgaben bekommt ihr, wenn ihr mit dem rechten Stick oder mit → auf dem Nummernblock nach rechts steuert.

Der Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Challenges steigt dabei mit jedem Level und reicht von simplen Aufgaben wie "Spiele 5 Spiele, in denen du mit diesem Profi in der Startelf triffst" bis hin zu "Gewinne 10 Ultimate Team Champions-Partien mit diesem Profi". Einfache Evolutions haben oft nur ein bis drei Level, schwierigere Evolutions können aber auch mal acht, zehn oder noch mehr Level umfassen.

Habt ihr alle Level einer Evolution abgeschlossen, habt ihr die maximale Entwicklung des zugewiesenen Spielers erreicht. Damit ist diese eine Evolution zwar abgeschlossen, doch das bedeutet nicht, dass ihr den Spieler nicht mehr weiterentwickeln könnt, denn solange er nur die Voraussetzungen einer Evolution erfüllt, könnt ihr seine Karte weiter verbessern (wenn ihr etwa die 85er Karte von Ansu Fati zum Start von FC 24 haben wollt, könnt / müsst ihr mit ihm zuerst die "Willkommen bei den Evolutions"-Evolution abschließen, um anschließend die "Unerbittlicher Flügel" anzugehen). EA Sports hat bereits weitere Evolutions für die kommenden Seasons angekündigt, bei denen ihr neue Gelegenheiten bekommt, eure Karten zu verbessern.

Zeitliche Begrenzung von Evolutions

Manche Evolutions haben eine oder sogar zwei zeitliche Begrenzungen:

Evolutions-Timer: Die Anzeige "Evolution läuft ab in" am unteren linken Rand des "Übersicht"-Fensters der jeweiligen Evolution sagt euch, wie lange die jeweilige Evolution noch zur Verfügung steht. Üblicherweise habt ihr ein bis zwei UT-Seasons Zeit für eine Evolution, was mehrere Wochen entspricht.

Slot-Aktivierung: In manchen Fällen (z.B. bei Event-Evolutions) kann es sein, dass eine Evolution nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters gestartet werden kann - oftmals nur innerhalb von ein paar Tagen bis wenigen Wochen -, indem ihr der Evolution einen Spieler zuweist.

Läuft der Evolutions-Timer ab, erhaltet ihr alle Verbesserungen für die abgeschlossenen Level. Verbesserungen für nur teilweise oder gar nicht abgeschlossene Level könnt ihr dagegen nicht einfordern.

