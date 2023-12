EA FC 24 TOTW 12 Predictions: Hegerberg, Veiga und Josué – wer schafft es ins Team of the Week 12?

Mit den EA Sports FC 24 TOTW 12 Predictions geht es in die neue Woche und fallen diesmal eher gemischt aus. Es gibt zwar einige recht sichere Kandidaten wie Hegerberg, Josué, Demirović, Veiga, Fernández, Mitrović, Frankowski, Stuani und so weiter, doch bei den Superstars sieht es nicht ganz so gut aus. Zwar haben Benzema, Son, Dybala oder Watkins auch gute Leistung gezeigt, es ist aber fraglich, ob und wen EA auswählt. Welche Spieler es noch ins Team der Woche 12 schaffen könnten, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 12 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den anschließenden FC 24 Team of the Week 12 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die seit dem 29. November 2023 eine gute Performance demonstriert haben und damit mögliche Kandidaten für das Team der Woche 12 darstellen. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (6. Dezember, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 11.

EA Sports FC 24 TOTW 11 Predictions: So könnte das Team of the Week 12 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Ada Hegerberg 3 Tore ↑90 (89) ST (MS) Olympique Lyon Florian Niederlechner 3 Tore ↑79 (72) ST (MS) Hertha BSC Ferdy Druijf 3 Tore ↑77 (69) ST (ZOM, MS) PEC Zwolle Vincent Vermeij 3 Tore ↑76 (68) ST (MS) Fortuna Düsseldorf Trinity Rodman 1 Tor, 2 Vorlagen ↑86 (84) RF (RM, ST) Washington Spirit Aleksandar Mitrović 2 Tore ↑82 (79) ST (MS) al-Hilal Cristhian Stuani 2 Tore ↑81 (77) ST (MS) FC Girona Tarik Tissoudali 2 Tore ↑81 (75) ST (MS) KAA Gent Adam Armstrong 2 Tore ↑79 (72) ST (MS, LF) FC Southampton Adam Buksa 2 Tore ↑79 (72) ST (MS) Antalyaspor Edgar Bruno da Silva 2 Tore ↑79 (72) ST (MS, RF, LF) Daegu FC Lorenzo Lucca 2 Tore ↑79 (72) ST (MS) Udinese Calcio Abdallah Sima 2 Tore ↑78 (71) ST (MS) Glasglow Rangers Karim Benzema 1 Tor, 1 Vorlage ↑92 (91) ST (MS) Ittihad FC Heung Min Son 1 Tor, 1 Vorlage ↑89 (88) ST (LM, MS, LF) Tottenham Hotspur Paulo Dybala 1 Tor, 1 Vorlage ↑89 (88) ST (ZOM, MS) AS Rom (Roma FC) Ollie Watkins 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (85) ST (MS) Aston Villa Gorka Guruzeta 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (77) ST (MS) Athletic Bilbao Luka Jovic 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (77) ST (MS) AC Mailand Riccardo Sottil 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) LF (LM, RF) AC Florenz Zeki Amdouni 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) ST (ZOM, MS) FC Burnley Ermedin Demirović 2 Vorlagen ↑81 (75) LM (ST, LF) FC Augsburg

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 12 Inhaltsverzeichnis

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Gabri Veiga 2 Tore, 2 Vorlagen ↑82 (78) ZM (ZOM) al-Ahli Josué 3 Tore ↑80 (74) ZOM (ZM, MS) Legia Warschau Enzo Fernández 2 Tore ↑85 (83) ZM (ZDM) FC Chelsea Przemysław Frankowski 2 Tore ↑82 (79) RAV (RV, LAV) RC Lens Romain Del Castillo 2 Tore ↑79 (73) RF (RM, LF) Stade Brest Nicolò Barella 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) ZM Inter Mailand Sergej Milinkovic-Savic 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) ZM al-Hilal Adrien Rabiot 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (84) ZM (LM) Juventus Turin Dejan Kulusevski 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (81) RF (RM) Tottenham Hotspur Franck Yannick Kessié 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (82) ZDM (ZM) al-Ahli Ao Tanaka 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (72) ZDM (ZM) Fortuna Düsseldorf Oliver Abildgaard 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (72) ZDM (ZM) Como 1907 Paul Seguin 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (72) ZM FC Schalke 04

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 12 Inhaltsverzeichnis

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Radovan Pankov 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet ↑75 (66) IV Legia Warschau Jonjoe Kenny 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) RV (RAV, LAV) Hertha BSC Chul Hong 2 Vorlagen ↑78 (70) LAV (LV) Daegu FC Espen Ruud 2 Vorlagen ↑76 (67) RAV (RB) Odds BK Ivo Pinto 2 Vorlagen ↑75 (66) RV (RAV, IV, LV) Fortuna Sittard Kyle Walker-Peters 1 Tor, Clean Sheet ↑81 (76) RV (RAV, LV) FC Southampton Trent Alexander-Arnold 1 Tor ↑88 (87) RV (RAV) FC Liverpool Fikayo Tomori 1 Tor ↑86 (84) IV AC Mailand Ben Mee 1 Tor ↑82 (79) IV FC Brentford Federico Gatti 1 Tor ↑81 (76) IV Juventus Turin Iago 1 Tor ↑81 (75) LV (LAV, LM) FC Augsburg Julian Ryerson 1 Tor ↑81 (77) LV (RV, LAV) Borussia Dortmund Kenny Tete 1 Tor ↑81 (76) RV (RAV) FC Fulham Olivier Boscagli 1 Tor ↑81 (76) IV PSV Eindhoven Rasmus Kristensen 1 Tor ↑81 (75) RAV (RB, IV) AS Rom (Roma FC) Kieran Trippier 1 Vorlage, Clean Sheet ↑87 (86) RV (RAV) Newcastle United Alban Lafont 6/6 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑82 (78) TW FC Nantes Mike Maignan 1 Vorlage, 2/3 Bälle gehalten ↑88 (87) TW AC Mailand

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 12 Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: