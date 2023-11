EA FC 24 TOTW 11 Predictions: Hansen, Berardi, Giménez – wer kommt ins Team of the Week 11?

Auch gerade noch alles im Schatten des Black Friday Events steht, werfen wir mit den EA Sports FC 24 TOTW 11 Predictions schon mal einen Blick auf die Kandidaten, die ab Mittwoch in den Packs stecken können. Nachdem der Ball in den Ligen wieder rollt, gibt es mehr als genug Anwärter, darunter Shaw, Malcom, Morales, Giménez und Sankoh mit ihren Hattricks oder Hansen, Rodrygo, Dries Mertens, Romero, Berardi, Ronaldo, Tadić und viele mehr. Welche Spieler es noch ins Team der Woche 11 schaffen könnten, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 11 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den anschließenden FC 24 Team of the Week 11 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die seit dem 22. November 2023 eine starke Leistung abgeliefert haben und damit mögliche Kandidaten für das Team der Woche 11 darstellen. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend (29. November, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 10.

EA Sports FC 24 TOTW 11 Predictions: So könnte das Team of the Week 11 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Bård Finne 3 Tore, 2 Vorlagen ↑76 (68) ST (MS, RF) Brann Bergen Caroline Graham Hansen 1 Tor, 3 Vorlagen ↑91 (90) RF (RM) FC Barcelona Khadija Shaw 3 Tore ↑86 (85) ST (MS) Manchester City Malcom 3 Tore ↑84 (81) RM (RF) al-Hilal Morales 3 Tore ↑82 (79) ST (LM, MS) FC Villarreal Santiago Giménez 3 Tore ↑82 (78) ST (MS) Feyenoord Rotterdam Mohamed Sankoh 3 Tore ↑74 (64) ST (MS) Heracles Almelo Rodrygo 2 Tore, 1 Vorlage ↑87 (86) RM (ST, LF) Real Madrid Dries Mertens 2 Tore, 1 Vorlage ↑84 (81) MS (ZOM, ST) Galatasaray Istanbul Inma Gabarro Romero 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (77) LF (LM, RF) FC Sevilla Domenico Berardi 2 Tore ↑88 (87) RF (RM) US Sassuolo Calcio Ronaldo 2 Tore ↑87 (86) ST (MS) Al-Nassr Dušan Tadić 2 Tore ↑84 (82) LF (LM, MS, RF) Fenerbahce Istanbul Jamie Vardy 2 Tore ↑82 (78) ST (MS) Leicester City Deniz Undav 2 Tore ↑81 (75) ST (ZOM, MS) VfB Stuttgart Thomas Lehne Olsen 2 Tore ↑77 (69) ST (MS) Lillestrom SK Luca Schnellbacher 2 Tore ↑76 (67) ST (LM, MS) SV Elversberg Vincent Vermeij 2 Tore ↑76 (68) ST (MS) Fortuna Düsseldorf Mauro Icardi 1 Tor, 2 Vorlagen ↑83 (80) ST (MS) Galatasaray Istanbul Steven Berghuis 2 Vorlagen ↑84 (81) ZOM (ZM, RF) Ajax Amsterdam Kylian Mbappé 1 Tor, 1 Vorlage ↑93 (92) LF (LM, MS, ST) Paris Saint-Germain Paulo Dybala 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) ST (ZOM, MS) AS Rom (Roma FC) Wilfried Zaha 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (85) LM (MS, LF) Galatasaray Istanbul Niclas Füllkrug 1 Tor, 1 Vorlage ↑83 (80) ST (MS) Borussia Dortmund Aleksandar Mitrović 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) ST (MS) al-Hilal Anthony Gordon 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) LF (LM, RF) Newcastle United Johan Bakayoko 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) RF (RM) PSV Eindhoven Jonas Wind 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) ST (MS) Vfl Wolfsburg

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Bernard Mensah 2 Tore, 1 Vorlage ↑78 (71) ZM (ZOM) Al-Tai Marcus Tavernier 2 Tore ↑81 (75) LM (RM, ZOM, LF) AFC Bournemouth Thom Haye 2 Tore ↑79 (72) ZM (ZDM) sc Heerenveen Thomas Murg 2 Tore ↑78 (70) RF (RM, LF) PAOK Thessaloniki Sergej Milinkovic-Savic 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) ZM al-Hilal Benjamin Bourigeaud 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (81) ZM (RM, RF) Stade Rennes Kenneth Taylor 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) ZM (ZDM) Ajax Amsterdam Morgan Gibbs-White 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (77) ZOM (MS, LF) Nottingham Forest Takumi Minamino 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) LM (RM, LF) AS Monaco Jamie Bynoe-Gittens 1 Tor, 1 Vorlage ↑78 (71) LM (LF) Borussia Dortmund Rúben Neves 2 Vorlagen ↑86 (84) ZDM (ZM) al-Hilal Mohammed Kudus 2 Vorlagen ↑82 (79) RF (RM, ZOM) West Ham United Pascal Groß 2 Vorlagen ↑82 (78) ZM (RV, ZDM) Brighton & Hove Albion Grimaldo 1 Tor ↑88 (87) LM (LV, LAV, LF) Bayer 04 Leverkusen

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Fabio Depaoli 2 Tore ↑79 (72) RM (RV, LM, RF) Sampdoria Genua Sean Klaiber 2 Tore ↑79 (72) RV (RAV) FC Utrecht Jeremie Frimpong 1 Tor, Clean Sheet ↑86 (85) RM (RAV, RV, RF) Bayer 04 Leverkusen Theo Hernández 1 Tor, Clean Sheet ↑86 (85) LV (LAV, LM) AC Mailand Trent Alexander-Arnold 1 Tor ↑87 (86) RV (RAV) FC Liverpool Gianluca Mancini 1 Tor ↑85 (83) IV AS Rom (Roma FC) Jonathan Clauss 1 Tor ↑85 (84) RV (RAV, RM) Olympique Marseille Pau Torres 1 Tor ↑85 (83) IV Aston Villa Catena 1 Tor ↑82 (79) IV CA Osasuna Guilherme Sityá 1 Tor ↑81 (75) LV (LAV, LM) Konyaspor Jamaal Lascelles 1 Tor ↑81 (75) IV Newcastle United Omar Colley 1 Tor ↑80 (74) IV Besiktas Istanbul Tiago Santos 1 Tor ↑78 (71) RV (RAV) LOSC Lille Finn Dahmen 1 Elfmeter gehalten, 5/6 Bälle gehalten ↑79 (73) TW FC Augsburg Andre Onana 6/6 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑86 (85) TW Manchester United

