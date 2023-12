EA FC 24 TOTW 14 Predictions: Diese Spieler können ins Team of the Week 14 kommen

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 14 Predictions in den Montag, die diesmal recht überschaubar ausfallen. Wirkliche Ausreißer gibt es diesmal nur wenige, doch dafür gibt es einige bekannte Spieler, die eine durchaus gute Leistung gezeigt haben, darunter Kane, Osimhen, Berardi, Modric, Bellingham, Kim Min Jae, Frimpong, Wirtz und so weiter. Je nachdem, für welche Spieler sich EA entscheidet, könnte das Team of the Week 14 relativ gut ausfallen. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welche Spieler eine Chance haben, es ins Team der Woche 14 zu schaffen.

FC 24 Team of the Week 14 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 14 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die seit dem 13. Dezember 2023 eine gute Leistung demonstriert haben und damit als Anwärter fürs Team der Woche 14 gelten. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (20. Dezember, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 13.

EA Sports FC 24 TOTW 14 Predictions: So könnte das Team of the Week 14 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Rafa Mujica 3 Tore 78 (70) ST (MS) FC Arouca Luuk de Jong 2 Tore, 1 Vorlage 82 (79) ST (MS) PSV Eindhoven Vakoun Issouf Bayo 2 Tore, 1 Vorlage 78 (70) ST (MS) FC Watford Allan Saint-Maximin 3 Vorlagen 84 (81) LM (LF) al-Ahli Harry Kane 2 Tore 93 (92) ST (MS) FC Bayern München Domenico Berardi 2 Tore 89 (88) RM (RF) US Sassuolo Calcio Ademola Lookman 2 Tore 86 (85) ST (RM, MS, RF) Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Brian Brobbey 2 Tore 81 (76) ST (MS) Ajax Amsterdam Joseph Paintsil 2 Tore 81 (75) RM (LM, RF) KRC Genk Emmanuel Sabbi 2 Tore 76 (67) RF (RM, ST) Le Havre AC Roberto Insigne 1 Tor, 2 Vorlagen 79 (73) RF (RM, LF) FC Palermo Pascal Testroet 1 Tor, 2 Vorlagen 76 (67) ST (MS) FC Ingolstadt 04 Victor Osimhen 1 Tor, 1 Vorlage 89 (88) ST (MS) SSC Neapel Cristhian Stuani 1 Tor, 1 Vorlage 85 (83) ST (MS) FC Girona Jonathan David 1 Tor, 1 Vorlage 84 (81) ST (MS) LOSC Lille Michael Gregoritsch 1 Tor, 1 Vorlage 82 (79) ST (MS) SC Freiburg Renato Steffen 2 Vorlagen 81 (76) RM (LM, RF) FC Lugano

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Finn Azaz 2 Tore, 1 Vorlage 77 (69) RM (LM, ZOM, RF) Plymouth Argyle Lucas Paquetá 3 Vorlagen 84 (81) ZOM (ZM) West Ham United Rocco Reitz 2 Tore 75 (65) ZM Borussia Mönchengladbach Luka Modric 1 Tor, 1 Vorlage 88 (87) ZM Real Madrid Florian Wirtz 1 Tor, 1 Vorlage 86 (85) ZOM (ZM) Bayer 04 Leverkusen Dejan Kulusevski 1 Tor, 1 Vorlage 84 (81) RF (RM) Tottenham Hotspur Roberto Pereyra 1 Tor, 1 Vorlage 82 (78) ZM (RM, MS) Udinese Calcio Cole Palmer 1 Tor, 1 Vorlage 75 (66) ZOM (RF) FC Chelsea Bruno Guimarães 2 Vorlagen 86 (84) ZM (ZDM) Newcastle United Mohammed Kudus 2 Vorlagen 82 (79) RF (RM, ZOM) West Ham United Jude Bellingham 1 Tor 88 (87) ZOM (ZM) Real Madrid Nico Williams 1 Tor 82 (79) RM (LM, RF) Athletic Bilbao Tijjani Reijnders 1 Tor 82 (78) ZM AC Mailand Amine Harit 1 Tor 81 (76) LM (MS, LF) Olympique Marseille Amine Harit 1 Tor 81 (76) LM (MS, LF) Olympique Marseille

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Kim Min Jae 1 Tor, 1 Vorlage 86 (84) IV FC Bayern München Joel Vieira Pereira 1 Tor, 1 Vorlage 78 (70) RV (RAV) Lech Posen Jeremie Frimpong 1 Tor 86 (85) RM (RAV, RV, RF) Bayer 04 Leverkusen Dan Burn 1 Tor 82 (79) IV (LV) Newcastle United Lukas Klostermann 1 Tor 82 (79) IV (RV) RB Leipzig Lutsharel Geertruida 1 Tor 82 (79) RV (RAV, IV, ZDM) Feyenoord Rotterdam Mohamed Simakan 1 Tor 82 (79) IV (RV) RB Leipzig Ricardo Pereira 1 Tor 82 (79) RV (RAV) Leicester City Filipe Relvas 1 Tor 81 (75) IV (LV, ZM) Portimonense SC Michael Keane 1 Tor 81 (77) IV FC Everton Ozan Kabak 1 Tor 81 (75) IV TSG 1899 Hoffenheim Maxime Estève 1 Tor 80 (74) IV HSC Montpellier Miguel Gutiérrez 1 Tor 80 (74) LV (LAV) FC Girona Pietro Terracciano 1 Elfmeter gehalten, 7/7 Bälle gehalten, Clean Sheet 84 (82) TW AC Florenz Andre Onana 8/8 Bälle gehalten, Clean Sheet 86 (85) TW Manchester United

