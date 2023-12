EA FC 24 TOTW 13 Predictions: Son, Lacazette, Aubameyang – wer schafft es ins Team of the Week 13?

FC 24 Team of the Week 13 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 13 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die seit dem 6. Dezember 2023 eine gute Leistung hingelegt und damit eine Chance fürs Team der Woche 13 haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (13. Dezember, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 12.

EA Sports FC 24 TOTW 13 Predictions: So könnte das Team of the Week 13 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Bruno Fornaroli 4 Tore ↑76 (68) ST (MS) Melbourne Victory Alexandre Lacazette 3 Tore ↑85 (83) ST (MS) Olympique Lyon Esmee Brugts 3 Tore ↑78 (71) LW (LM, ZOM, ST) FC Barcelona Migouel Alfarela 3 Tore ↑75 (65) ST (MS, RF) SC Bastia Simon Banza 2 Tore, 1 Vorlage ↑87 (86) ST (MS) Sporting Braga Moussa Sylla 2 Tore, 1 Vorlage ↑76 (68) RM (RF, ST) FC Pau Willem Geubbels 2 Tore, 1 Vorlage ↑75 (65) ST (MS, LF) FC St.Gallen 1879 Pierre-Emerick Aubameyang 1 Tor, 2 Vorlagen ↑86 (85) ST (MS) Olympique Marseille Omar Marmoush 1 Tor, 2 Vorlagen ↑81 (75) ST (LM, MS) Eintracht Frankfurt Heung Min Son 1 Tor, 2 Vorlage ↑89 (88) ST (LM, MS, LF) Tottenham Hotspur Lauren Hemp 2 Tore ↑87 (86) LF (LM) Manchester City Ademola Lookman 2 Tore ↑84 (81) ST (RM, MS, RF) Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Alex Iwobi 2 Tore ↑81 (76) RM (ZM, RF) FC Fulham Jean-Pierre Nsame 2 Tore ↑81 (76) ST (MS) BSC Young Boys Raúl Jiménez 2 Tore ↑81 (76) ST (MS) FC Fulham Stephy Mavididi 2 Tore ↑81 (76) LF (LM, ST) Leicester City Joshua Zirkzee 2 Tore ↑79 (73) ST (MS) FC Bologna Takefusa Kubo 1 Tor, 1 Vorlage ↑83 (80) RF (RM, ZM, ST) Real Sociedad San Sebastián

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Fabio Kaufmann 2 Tore, 1 Vorlage ↑76 (67) RF (RM, ZM, ST) Eintracht Braunschweig Kasim Rabihic 2 Tore, 1 Vorlage ↑76 (67) ↑ ZOM (MS, ST) 1. FC Saarbrücken David Kopacz 2 Tore, 1 Vorlage ↑75 (65) RM (ZOM, RF) FC Ingolstadt 04 Andreas Pereira 3 Vorlagen ↑81 (77) ZOM FC Fulham Jan-Niklas Beste 3 Vorlagen ↑80 (74) LM (LF) 1. FC Heidenheim Talisca 2 Tore ↑86 (84) RM (ZOM, MS, RF) Al-Nassr Scott McTominay 2 Tore ↑84 (82) ZDM (ZM) Manchester United Junior Dina Ebimbe 2 Tore ↑81 (75) RM (RAV, ZM, RF) Eintracht Frankfurt Georges-Kévin Nkoudou 2 Tore ↑80 (74) LF (LM) Damac FC Mikel Merino 1 Tor, Vorlage ↑86 (84) ZM (LM, ZOM) Real Sociedad San Sebastián Pascal Groß 1 Tor, Vorlage ↑82 (78) ZM (RV, ZDM) Brighton & Hove Albion Dwight McNeil 1 Tor, Vorlage ↑81 (76) LM (RM, LF) FC Everton Hakan Calhanoglu 1 Tor, 1 Vorlage ↑87 (86) ZDM (ZM) Inter Mailand Álvaro Medrán 2 Vorlagen ↑81 (76) ZM (ZDM) Al-Taawoun FC Vitaliy Buyalskyi 2 Vorlagen ↑81 (76) ZM (ZOM) Dynamo Kiew

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Patrick Mainka 2 Tore ↑80 (74) IV 1. FC Heidenheim James Tavernier 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (82) RV (RAV) Glasglow Rangers Chancel Mbemba 1 Tor, 1 Vorlage ↑83 (80) IV Olympique Marseille Brian Kaltak 1 Tor, 1 Vorlage ↑76 (68) IV Central Coast Mariners Christoph Ehlich 2 Vorlagen ↑75 (65) LAV (RAV, LV) SV Sandhausen Virgil van Dijk 1 Tor ↑91 (90) IV FC Liverpool Federico Dimarco 1 Tor ↑87 (86) LAV (IV, LV, LM) Inter Mailand Cristian Romero 1 Tor ↑86 (84) IV Tottenham Hotspur Niklas Süle 1 Tor ↑86 (84) IV (RV) Borussia Dortmund Pepe 1 Tor ↑84 (81) IV FC Porto Sacha Boey 1 Tor ↑82 (79) RV (RAV) Galatasaray Istanbul Federico Gatti 1 Tor ↑81 (76) IV Juventus Turin Marcos Senesi 1 Tor ↑81 (76) IV AFC Bournemouth Tosin Adarabioyo 1 Tor ↑81 (77) IV FC Fulham Yunis Abdelhamid 1 Tor ↑81 (77) IV Stade Reims Bernd Leno 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑84 (81) TW FC Fulham Predrag Rajkovic 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑82 (78) TW RCD Mallorca Jordan Pickford 4/4 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑84 (82) TW FC Everton

