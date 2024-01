EA FC 24 TOTW 17 Predictions: Wer kommt ins Team of the Week 17?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 17 Predictions in die neue Woche und – es gibt nichts zu beschönigen – es sieht nicht besonders gut aus, denn die meisten Ligen sind immer noch in der Winterpause. Dementsprechend ist die Auswahl an Kandidaten sehr beschränkt: Lautaro Martínez, Paulo Dybala, Patricia Guijarro, Ilkay Gündogan, Iago Aspas, De Paul und Antonio Rüdiger wären noch die besten Optionen, auch wenn es mehr als fraglich ist, ob EA sie auswählt. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 17 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

EA Sports FC 24 TOTW 17 Inhalt: