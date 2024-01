EA FC 24 TOTW 16 Predictions: Salah, Mané und Ronaldo – wer schafft es ins Team of the Week 16?

Hoffentlich seid ihr gut ins neue Jahr gekommen, das auch gleich mit den EA Sports FC 24 TOTW 16 Predictions startet. Die meisten Fußballligen befinden sich in der Winterpause, doch es gibt auch ein paar Ligen wie die Premier League, Serie A, SPL oder Zweit-/Drittligen, in denen der Ball noch rollt und Kandidaten fürs Team of the Week 16 liefern. Allerdings ist die Auswahl recht beschränkt, erwartet also kein berauschendes Team der Woche, auch wenn mit Mohamed Salah, Alejandro Garnacho, Ronaldo, Sadio Mané, Ollie Watkins, Silva, Talisca, Phil Foden oder Aymeric Laporte durchaus ein paar gute Spieler dabei sein könnten. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 16 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

EA Sports FC 24 TOTW 16 Inhalt: