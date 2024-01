EA FC 24 TOTW 18 Predictions: De Bruyne, Martínez & Gianluigi - wer kommt ins Team of the Week 18?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 18 Predictions in die neue Woche und auch wenn die Winterpausen in den Topligen wieder beendet sind, ist die Auswahl an TOTW-Kandidaten sehr beschränkt. Es gibt zwar mit De Bruyne, Martínez, Donnarumma, Hernández, Çalhanoglu, Musiala, Trapp, Džeko, Sané und Berghuis viele hochrangige Anwärter, allerdings gibt es viele andere Spieler, die bessere Leistung gezeigt haben, jedoch schlechtere Karten abwerfen würden. Es bleibt also abzuwarten, welche Spiele EA herauspickt. Wir rechnen allerdings mit keinem allzu berauschenden Team of the Week 18, da diese Woche das Team des Jahres ansteht. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 18 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

EA Sports FC 24 TOTW 18 Inhalt: