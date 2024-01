EA FC 24 TOTW 19 Predictions: Katoto, Grimaldo und Dovbyk- wer kommt ins Team of the Week 19?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 19 Predictions in die neue Woche und auch wenn sich gerade alles um das Team des Jahres dreht, sieht es für das TOTW 19 durchaus gut aus. Es gab zahlreiche Tore und somit viele Anwärter auf das dieswöchige Team, darunter Katoto, Grimaldo, Bellingham, Dovbyk, Shaw, James, Gonçalves, Jota, Zaha, Martinelli, Gabriel, Bremer und viele mehr. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 19 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 19 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 19 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 17. Januar 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 19 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (24. Januar, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 18.

EA Sports FC 24 TOTW 19 Predictions: So könnte das Team of the Week 19 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Ferrán Torres 3 Tore, 1 Vorlage 84 (82) LF (LM, RF, ST) FC Barcelona Artem Dovbyk 3 Tore 87 (86) ST (MS) FC Girona Khadija Shaw 3 Tore 87 (86) ST (MS) Manchester City Ezequiel Ponce 3 Tore 82 (73) ST (MS) AEK Athen Gennaro Tutino 3 Tore 81 (68) ST (MS, LF) Cosenza Calcio Diogo Jota 2 Tore, 1 Vorlage 86 (85) MS (ST, LF) FC Liverpool Wilfried Zaha 2 Tore, 1 Vorlage 86 (85) LM (MS, LF) Galatasaray Istanbul Grace Clinton 2 Tore, 1 Vorlage 81 (69) ZOM (ZM, ST) Tottenham Hotspur Max Burgess 2 Tore, 1 Vorlage 81 (66) ZOM (ZM) Sydney FC Ryan Hardie 2 Tore, 1 Vorlage 81 (66) ST (MS) Plymouth Argyle Marie Katoto 2 Tore 89 (88) ST (MS) Paris Saint-Germain Gabriel Martinelli 2 Tore 86 (84) LF (LM) FC Arsenal Dušan Vlahović 2 Tore 85 (83) ST (MS) Juventus Turin Viktor Gyökeres 2 Tore 85 (83) ST (MS) Sporting CP Darwin Núñez 2 Tore 84 (82) ST (MS, LF) FC Liverpool Donyell Malen 2 Tore 84 (82) RM (RF, ST) Borussia Dortmund Sandy Baltimore 2 Tore 84 (82) RF (RM, LF) Paris Saint-Germain Amalie Vangsgaard 2 Tore 83 (80) ST (MS) Paris Saint-Germain Brian Brobbey 2 Tore 81 (76) ST (MS) Ajax Amsterdam Martin Braithwaite 2 Tore 81 (77) ST (LM, MS) Espanyol Barcelona Paulinho 1 Tor, 2 Vorlagen 81 (77) ST (MS) Sporting CP Ángel Di María 1 Tor, 1 Vorlage 85 (83) MS (RM, RF, ST) Benfica Lissabon Stephan El Shaarawy 2 Vorlagen 82 (78) LM (LF) AS Rom (Roma FC) Steven Bergwijn 2 Vorlagen 82 (79) LF (LM, RF) Ajax Amsterdam

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 19 Inhaltsverzeichnis

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Lauren James 3 Tore 87 (86) RF (RM, ZOM, ST) FC Chelsea Szymon Żurkowski 3 Tore 83 (74) ZM FC Empoli Morris Schröter 2 Tore, 2 Vorlagen 81 (66) RM (RF) TSV 1860 München Ben Sheaf 2 Tore, 1 Vorlage 82 (73) ZDM (ZM) Coventry City Besar Halimi 2 Tore, 1 Vorlage 81 (66) ZOM (ZM) Hallescher FC Isco 2 Tore 85 (83) ZOM (ZM, LM) Betis Sevilla Gastón Pereiro 1 Tor, 2 Vorlagen 82 (72) ZOM (MS, ST) Cagliari Calcio Alan Varela 1 Tor, 2 Vorlagen 81 (76) ZDM (ZM) FC Porto Jude Bellingham 1 Tor, 1 Vorlage 88 (87) ZOM (ZM) Real Madrid Roland Sallai 1 Tor, 1 Vorlage 84 (81) MS (RM, ZOM, RF) SC Freiburg Vincenzo Grifo 1 Tor, 1 Vorlage 84 (82) LM (ZOM, MS, LF) SC Freiburg Alejandro Grimaldo 2 Vorlagen 88 (87) LM (LV, LAV, LF) Bayer 04 Leverkusen Pedro Gonçalves 2 Vorlagen 86 (85) ZM (LM, RF, LF) Sporting CP

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 19 Inhaltsverzeichnis

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Wendell 2 Tore 81 (76) LV (LAV) FC Porto Gabriel 1 Tor, Clean Sheet 86 (84) IV FC Arsenal William Troost-Ekong 1 Tor, Clean Sheet 82 (71) IV PAOK Thessaloniki Calvin Verdonk 1 Tor, Clean Sheet 81 (65) IV (LV) NEC Nijmegen Mitchell Weiser 1 Tor, Clean Sheet 81 (77) RAV (RV) SV Werder Bremen Bremer 1 Tor 86 (84) IV Juventus Turin Carvajal 1 Tor 84 (82) RV (RAV) Real Madrid Jonathan Tah 1 Tor 84 (81) IV Bayer 04 Leverkusen Sebastián Coates 1 Tor 84 (81) IV Sporting CP Ben Mee 1 Tor 82 (79) IV FC Brentford Lutsharel Geertruida 1 Tor 82 (79) RV (RAV, IV, ZDM) Feyenoord Rotterdam Owen Wijndal 1 Tor 81 (76) LV (LAV) Royal Antwerpen Sequeira 1 Tor 81 (77) LV (IV, LAV) Pendikspor Manuel Riemann 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet 84 (81) TW Vfl Bochum Giorgi Mamardashvili 3/3 Bälle gehalten, Clean Sheet 83 (80) RW FC Valencia

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 19 Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: