EA FC 24 TOTW 20 Predictions: Hansen, Gündogan, de Jong- wer kommt ins Team of the Week 20?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 20 Predictions in die neue Woche und die sehen leider nicht allzu berauschend aus. Es gab zwar viele herausragende Leistungen und Hattricks, allerdings nicht von den Topstars, daher dürfte das Team der Woche eher ernüchternd ausfallen. Ein paar mögliche Lichtblicke gibt es aber mit Hansen, Gündogan, Ünder, de Jong, Thiago, Ben Yedder, Davies, Asensio, Lino, Undav und Co. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 20 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 20 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 20 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 24. Januar 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 20 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (31. Januar, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 19.

EA Sports FC 24 TOTW 20 Predictions: So könnte das Team of the Week 20 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Matt Smith 3 Tore 83 (63) ST (MS) Salford City Krzysztof Piątek 3 Tore 83 (73) ST (MS) Istanbul Basaksehir Deniz Undav 3 Tore 83 (75) ST (ZOM, MS) VfB Stuttgart Niclas Füllkrug 3 Tore 83 (80) ST (MS) SV Werder Bremen Alexander Sørloth 1 Tor, 2 Vorlagen 83 (79) ST (MS) FC Villarreal Caroline Graham Hansen 2 Tore 92 (91) RF (RM) FC Barcelona Luuk de Jong 2 Tore 86 (84) ST (MS) PSV Eindhoven Cengiz Ünder 2 Tore 86 (84) RM (MS, RF) Fenerbahce Istanbul Igor Thiago 2 Tore 85 (83) ST (MS) FC Brügge Martin Terrier 2 Tore 84 (81) LM (ST, KF) Stade Rennes Nikita Parris 2 Tore 84 (81) RM (RF, ST) Manchester United Terrence Boyd 2 Tore 83 (72) ST (MS) 1. FC Kaiserslautern Ezequiel Ponce 2 Tore 83 (73) ST (MS) AEK Athen Ermedin Demirović 2 Tore 83 (75) LM (ST, LF) FC Augsburg Brian Brobbey 2 Tore 83 (76) ST (MS) Ajax Amsterdam Wissam Ben Yedder 1 Tor, 1 Vorlage 85 (83) ST (MS) AS Monaco Mateo Retegui 1 Tor, 1 Vorlage 83 (77) ST (MS) CFC Genua Charles De Ketelaere 2 Vorlagen 83 (76) ZOM (ST) Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio)

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Patrick Pflücke 2 Tore, 1 Vorlage 83 (70) LM KV Mechelen Ilkay Gündogan 1 Tor, 2 Vorlagen 87 (86) ZM (ZDM) FC Barcelona Abdoullah Ba 1 Tor, 2 Vorlagen 83 (64) ZOM (LM) AFC Sunderland Marcel Hartel 2 Tore 83 (72) ZM FC St. Pauli Daniele Verde 2 Tore 83 (72) RM (ZOM, RF) Spezia Calcio (La Spezia) Ruben Loftus-Cheek 2 Tore 83 (77) ZM (RAV, ZDM) AC Mailand Gonçalo Guedes 1 Tor, 1 Vorlage 83 (79) ST (LM, MS) Benfica Lissabon Carlinhos 1 Tor, 1 Vorlage 83 (80) ZOM (ZM) Portimonense SC Marco Asensio 1 Tor 85 (83) RF (RM) Paris Saint-Germain Samuel Lino 1 Tor 85 (83) LM (LF) Atletico Madrid Andrej Kramaric 1 Tor 84 (81) MS (ZM, ZOM, ST) TSG 1899 Hoffenheim Mario Gotze 1 Tor 84 (82) ZOM (LM, MS) Eintracht Frankfurt Andy Diouf 1 Tor 83 (74) ZM (ZDM) RC Lens

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Levent Mercan 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet 83 (67) LV (LAV, ZM, LM) Fatih Karagümrük SK Sebastian Jung 2 Vorlagen 83 (69) RV (RAV) Karlsruher SC Raphaël Guerreiro 1 Tor, Clean Sheet 84 (82) LV (LAV, ZM, LM) FC Bayern München Alphonso Davies 1 Tor 85 (83) LV (LAV, LM) FC Bayern München Leonardo Balerdi 1 Tor 83 (76) IV Olympique Lyon Brandon Mechele 1 Tor 83 (76) IV FC Brügge Jan Vertonghen 1 Tor 83 (79) IV RSC Anderlecht Nahuel Molina 1 Vorlage, Clean Sheet 84 (82) RV (RAV, RM) Atletico Madrid Davide Calabria 1 Vorlage 84 (81) RV (RAV) AC Mailand David García 1 Vorlage 84 (82) IV CA Osasuna David Raum 1 Vorlage 83 (78) LV (LAV, LM) RB Leipzig Yehvann Diouf 1 Elfmeter gehalten, 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet 83 (77) TW Stade Reims Moritz Nicolas 9/9 Bälle gehalten, Clean Sheet 83 (65) TW Borussia Mönchengladbach

