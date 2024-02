EA FC 24 TOTW 21 Predictions: Mbappé, Møller, Díaz- wer kommt ins Team of the Week 21?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 21 Predictions in die neue Woche und die fallen diesmal ziemlich umfangreich aus, denn es gab jede Menge Tore wie die Hattricks von Møller, Cunha, Booth und Germain sowie herausragende Leistungen von Mbappé, Garnacho, Daka, De Ketelaere, Piatek, David, Joselu, Vardy, Álvarez, Undav, Watkins und vielen mehr. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 21 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 21 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 21 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 31. Januar 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 21 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (7. Februar, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 20.

EA Sports FC 24 TOTW 21 Predictions: So könnte das Team of the Week 21 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Caroline Møller 3 Tore 83 (77) LF (LM) Real Madrid Matheus Cunha 3 Tore 83 (78) ST (LM, ZOM, MS) Wolverhampton Wanderers Taylor Booth 3 Tore 83 (69) RF (RM, ZOM) FC Utrecht Valère Germain 3 Tore 83 (72) ST (MS) Macarthur FC Alejandro Garnacho 2 Tore 87 (86) LM (LF) Manchester United Patson Daka 2 Tore 87 (86) ST (MS) Leicester City Charles De Ketelaere 2 Tore 86 (85) ZOM (ST) Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Krzysztof Piatek 2 Tore 86 (85) ST (MS) Istanbul Basaksehir Jonathan David 2 Tore 84 (81) ST (MS) LOSC Lille Joselu 2 Tore 84 (82) ST (MS) Real Madrid Jamie Vardy 2 Tore 83 (78) ST (MS) Leicester City Julián Álvarez 2 Tore 83 (80) ST (MS, RF) Manchester City Kieffer Moore 2 Tore 83 (73) ST (MS) AFC Bournemouth Martin Braithwaite 2 Tore 83 (77) ST (LM, MS) Espanyol Barcelona Nathan Tella 2 Tore 83 (74) RF (RM, LM, ST) Bayer 04 Leverkusen Richarlison 2 Tore 83 (80) ST (MS, RF, LF) Tottenham Hotspur Deniz Undav 1 Tor, 2 Vorlagen 86 (85) MS (ZOM, ST) VfB Stuttgart Ollie Watkins 1 Tor, 2 Vorlagen 86 (85) ST (MS) Aston Villa Kylian Mbappé 1 Tor, 1 Vorlage 93 (92) LF (LM, MS, ST) Paris Saint-Germain Luis Díaz 1 Tor, 1 Vorlage 87 (86) LM (LF) FC Liverpool Olivier Giroud 1 Tor, 1 Vorlage 87 (86) ST (MS) AC Mailand Gabriel Jesus 1 Tor, 1 Vorlage 86 (84) ST (MS, RF) FC Arsenal Guruzeta 1 Tor, 1 Vorlage 85 (83) ST (MS) Athletic Bilbao Marco Asensio 1 Tor, 1 Vorlage 85 (83) RF (RM) Paris Saint-Germain Edon Zhegrova 1 Tor, 1 Vorlage 83 (75) RM (RF) LOSC Lille Dejan Ljubicic 2 Vorlagen 83 (76) RM (ZDM, ZM, RF) 1. FC Köln Pedro Neto 2 Vorlagen 83 (77) LM (RF, ST, LF) Wolverhampton Wanderers

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Ilkay Gündogan 2 Tore, 1 Vorlage 87 (86) ZM (ZDM) FC Barcelona Antonio Palumbo 2 Tore 83 (72) ZM (ZOM, MS) FC Modena Alen Halilovic 2 Tore 83 (80) ZOM (RM, RF) Fortuna Sittard Eberechi Eze 2 Tore 83 (79) ZOM (ZM, LF) Crystal Palace Lovro Majer 2 Tore 83 (79) ZM Vfl Wolfsburg Sean Longstaff 2 Tore 83 (78) ZM Newcastle United Edon Zhegrova 1 Tor, 1 Vorlage 83 (75) RM (RF) LOSC Lille Luca de la Torre 1 Tor, 1 Vorlage 83 (73) LM (ZDM, ZM, LF) Celta Vigo Ross Barkley 1 Tor, 1 Vorlage 83 (74) ZOM (ZM) Luton Town Tolgay Arslan 1 Tor, 1 Vorlage 83 (74) ZM (ZDM) Melbourne City FC Pascal Groß 2 Vorlagen 83 (78) ZM (RV, ZDM) Brighton & Hove Albion Petros Mantalos 2 Vorlagen 83 (76) ZOM (ZM, LM) AEK Athen Rodri 1 Tor 90 (89) ZDM (ZM) Manchester City Bukayo Saka 1 Tor 88 (87) RF (RM) FC Arsenal Khvicha Kvaratskhelia 1 Tor 88 (87) LF (LM, RF) SSC Neapel Marcos Llorente Moreno 1 Tor 86 (84) RM (RV, ZM, RF) Atletico Madrid Palhinha 1 Tor 86 (85) ZDM (ZM) FC Fulham Isco 1 Tor 85 (83) ZOM (ZM, LM) Betis Sevilla Youri Tielemans 1 Tor 84 (82) ZM (ZDM) Aston Villa

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Yuri Berchiche 2 Tore, Clean Sheet 83 (79) LV (LAV) Athletic Bilbao Conor Bradley 1 Tor, 2 Vorlagen 83 (69) RV (RAV) FC Liverpool Kieran Trippier 1 Tor, 1 Vorlage 88 (87) RV (RAV) Newcastle United Matthijs de Ligt 1 Tor 87 (86) IV FC Bayern München Thiago Silva 1 Tor 86 (84) IV FC Chelsea Lewis Dunk 1 Tor 84 (81) IV Brighton & Hove Albion Reinildo 1 Tor 84 (81) LV (IV, LAV) Atletico Madrid Lukas Kübler 1 Tor 83 (75) RV (RAV, IV, RM) SC Freiburg Marcel Halstenberg 1 Tor 83 (76) IV Hannover 96 Max Kilman 1 Tor 83 (76) IV Wolverhampton Wanderers Nico Elvedi 1 Tor 83 (77) IV Borussia Mönchengladbach Victor Nelsson 1 Tor, Clean Sheet 83 (78) IV Galatasaray Istanbul Michele Di Gregorio 6/6 Bälle gehalten, Clean Sheet 83 (79) TW AC Monza Michael Zetterer 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet 83 (68) TW SV Werder Bremen

