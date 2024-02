EA FC 24 TOTW 23 Predictions: Salah, Lewandowski und Pajor- wer schafft es ins Team of the Week 23?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 23 Predictions in die neue Woche und erneut stehen die Chancen sehr gut, dass EA ein gutes Team auf die Beine stellt. Es gab zahlreiche Tore in den letzten Tagen und das auch von bekannten und beliebten Spieler*innen wie Salah, Lewandowski, Ødegaard, Pajor, Saka, Terrier, Geyoro, Solanke, Rafa, Watkins, Moreno, Tavernier und mehr. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 23 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 23 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 23 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 14. Februar 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 23 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (21. Februar, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 22.

EA Sports FC 24 TOTW 23 Predictions: So könnte das Team of the Week 23 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Ewa Pajor 4 Tore, 2 Vorlagen 88 (87) LF (ST, MS) Vfl Wolfsburg Jonathan David 3 Tore 85 (81) ST (MS) LOSC Lille David Neres Campos 2 Tore, 2 Vorlagen 85 (83) RM (ZOM, RF ) Benfica Lissabon Ángel Correa 2 Tore, 1 Vorlage 85 (82) ST (RM, MS) Atletico Madrid Tobias Lauritsen 2 Tore, 1 Vorlage 85 (69) ST (MS) Sparta Rotterdam Robert Lewandowski 2 Tore 92 (91) ST (MS) FC Barcelona Martin Terrier 2 Tore 87 (86) ST (LM, LF) Stade Rennes Ollie Watkins 2 Tore 86 (85) ST (MS) Aston Villa Abderrazak Hamdallah 2 Tore 85 (77) ST (MS) Ittihad FC Aleksandar Mitrović 2 Tore 85 (79) ST (MS) al-Hilal Ante Budimir 2 Tore 85 (77) ST (MS) CA Osasuna Fabian Reese 2 Tore 85 (74) LM (RM, ST, LF) Hertha BSC Henry Onyekuru 2 Tore 85 (74) LF (LM) al-Fateh Joel Pohjanpalo 2 Tore 85 (74) ST (MS) FC Venedig Levi García 2 Tore 85 (77) ST (RM, MS) AEK Athen Martin Braithwaite 2 Tore 85 (77) ST (LM, MS) Espanyol Barcelona Rasmus Højlund 2 Tore 85 (83) ST (MS) Manchester United Simon Adingra 2 Tore 85 (73) LM (ST, LF) Brighton & Hove Albion Vanessa Fudalla 2 Tore 85 (72) ST (ZOM, MS) RB Leipzig Omar Marmoush 1 Tor, 2 Vorlagen 85 (75) ST (LM, MS) Eintracht Frankfurt Mohamed Salah 1 Tor, 1 Vorlage 93 (92) RF (RM) FC Liverpool Dominic Solanke 1 Tor, 1 Vorlage 87 (86) ST (MS) AFC Bournemouth Rafa 1 Tor, 1 Vorlage 87 (86) MS (RM, ST) Benfica Lissabon Brian Brobbey 1 Tor, 1 Vorlage 86 (85) ST (MS) Ajax Amsterdam Crysencio Summerville 1 Tor, 1 Vorlage 86 (85) LM (RM, RF, LF) Leeds United Christian Pulisic 1 Tor, 1 Vorlage 85 (79) LF (LM, RF) AC Mailand Cody Gakpo 1 Tor, 1 Vorlage 85 (83) SM (ST, LF) FC Liverpool Demarai Gray 1 Tor, 1 Vorlage 85 (77) LM ( LF ) al-Ettifaq Leandro Trossard 1 Tor, 1 Vorlage 85 (81) MS (ST, LF) FC Arsenal Wenderson Nascimento Galeno 1 Tor, 1 Vorlage 85 (78) LM (LF) FC Porto

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Sebas Moyano 3 Tore 85 (68) LM (RM, ST, LF) Real Oviedo Ole Pohlmann 3 Vorlagen 85 (66) ZM (LM, MS) Borussia Dortmund Bukayo Saka 2 Tore 88 (87) RF (RM) FC Arsenal Grace Geyoro 2 Tore 87 (86) ZM (ZDM) Paris Saint-Germain Marcos Llorente Moreno 2 Tore 86 (84) RM (RV, ZM, RF) Atletico Madrid Ansgar Knauff 2 Tore 85 (75) ZOM (RM, LM, RF) Eintracht Frankfurt Fredrik Ulvestad 2 Tore 85 (69) ZM (ZDM) Pogoń Stettin João Gomes 2 Tore 85 (76) ZDM (ZM) Wolverhampton Wanderers Patrick Greil 2 Tore 85 (67) ZOM (ZDM, ZM) SV Sandhausen Martin Ødegaard 1 Tor, 1 Vorlage 89 (88) ZM (ZOM) FC Arsenal Denzel Dumfries 1 Tor, 1 Vorlage 85 (81) RAV (RV, RM) Inter Mailand Kevin Stöger 1 Tor, 1 Vorlage 85 (75) ZM (ZDM, ZOM) Vfl Bochum Matteo Pessina 1 Tor, 1 Vorlage 85 (78) ZOM (ZM, MS) AC Monza Mohamed Elyounoussi 1 Tor, 1 Vorlage 85 (73) LF (LM, RF) FC Kopenhagen Téji Savanier 1 Tor, 1 Vorlage 85 (80) ZOM (ZM) HSC Montpellier Viktor Claesson 1 Tor, 1 Vorlage 85 (77) ZM FC Kopenhagen Carlos Augusto 2 Vorlagen 85 (79) LM (LF) Inter Mailand Rodri 1 Tor 90 (89) ZDM (ZM) Manchester City Jamal Musiala 1 Tor 87 (86) ZOM (ZM, LM) FC Bayern München Mikel Merino 1 Tor 87 (86) ZM (LM, ZOM) Real Sociedad San Sebastián Adrien Rabiot 1 Tor 86 (84) ZM (LM) Juventus Turin Vincenzo Grifo 1 Tor 86 (85) LM (ZOM, MS, LF) SC Freiburg Alexis Mac Allister 1 Tor 85 (82) ZM (ZDM, ZOM) FC Liverpool

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein James Tavernier 2 Tore 86 (85) RV (RAV) Glasglow Rangers Jacob Greaves 2 Tore 85 (71) IV (LV) Hull City Sultan Al Ghannam 2 Vorlagen 85 (70) RV (RAV) Al-Nassr Jeremie Frimpong 1 Tor 86 (85) RM (RAV, RV, RF) Bayer 04 Leverkusen Kalidou Koulibaly 1 Tor 86 (84) IV al-Hilal Lucas Hernández 1 Tor 86 (84) IV (LV) Paris Saint-Germain Nicolás Otamendi 1 Tor 86 (84) IV Benfica Lissabon Alberto Moreno 1 Tor 85 (76) LV (LAV, LM) FC Villarreal Davinson Sánchez 1 Tor 85 (81) IV Galatasaray Istanbul Frédéric Guilbert 1 Tor 85 (76) RAV (RV) Racing Straßburg Jawad El Yamiq 1 Tor 85 (75) IV al-Wahda João Mário Naval Costa Eduardo 1 Tor 85 (82) RV (RM, ZM, LM, RF) Benfica Lissabon Mitchel Bakker 1 Tor 85 (74) LAV (LV, LM) Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Olivier Boscagli 1 Tor 85 (76) IV PSV Eindhoven Raoul Bellanova 1 Tor 85 (73) RAV (RV, RM) FC Turin Marco Carnesecchi 1 Elfmeter gehalten, 4/4 Bälle gehalten, Clean Sheet 85 (79) TW Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Anthony Lopes 6/6 Bälle gehalten, Clean Sheet 85 (82) TW Olympique Lyon

