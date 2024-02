EA FC 24 TOTW 22 Predictions: Haaland, Füllkrug, Bonmatí - wer kommt ins Team of the Week 22?

Neue Woche, neue EA Sports FC 24 TOTW 22 Predictions und die sehen sogar recht gut aus, denn es gab viele Tore und wichtige Einzelleistungen von namhaften Spieler*innen wie Haaland, Bonmatí, Vinícius, Ødegaard, Saka, Bellingham, Gonçalves, Malen, Füllkrug, Mateo, Di María und vielen mehr. Die Chancen stehen also sehr gut, dass EA am Mittwoch ein gutes TOTW 22 vorstellt. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 22 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 22 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 22 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 07. Februar 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 22 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (14. Februar, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 21.

EA Sports FC 24 TOTW 22 Predictions: So könnte das Team of the Week 22 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Jakob Lemmer 2 Tore, 1 Vorlage 85 (63) RF (RM) Dynamo Dresden Niclas Füllkrug 1 Tor, 2 Vorlagen 86 (85) ST (MS) Borussia Dortmund Erling Braut Haaland 2 Tore 93 (92) ST (MS) Manchester City Bukayo Saka 2 Tore 88 (87) RF (RM) FC Arsenal Donyell Malen 2 Tore 86 (85) RF (RM, ST) Borussia Dortmund Bruno Petković 2 Tore 85 (75) ST (ZOM, MS) Dinamo Zagreb Crysencio Summerville 2 Tore 85 (80) LM (RM, RF, LF) Leeds United Daniel Ginczek 2 Tore 85 (70) ST (MS) Fortuna Düsseldorf Haji Wright 2 Tore 85 (74) ST (MS) Coventry City Iké Ugbo 2 Tore 85 (70) ST (MS) Cardiff City Jaime Mata Arnaiz 2 Tore 85 (73) ST (LM, MS) FC Getafe Jizz Hornkamp 2 Tore 85 (66) ST (MS) Heracles Almelo Joel Pohjanpalo 2 Tore 85 (74) ST (MS) FC Venedig Riccardo Orsolini 2 Tore 85 (82) RM (MS, RF) FC Bologna Vinícius Júnior 1 Tor, 1 Vorlage 90 (89) LF (LM) Real Madrid Bobby Decordova-Reid 1 Tor, 1 Vorlage 85 (76) RM (LM, RF) FC Fulham Jonathan Ikoné 1 Tor, 1 Vorlage 85 (77) RF (RM) AC Florenz Josip Brekalo 1 Tor, 1 Vorlage 85 (76) MS (LM, ST, LF) AC Florenz Trincão 1 Tor, 1 Vorlage 85 (77) RF (RM, LF) Sporting CP Vincent Janssen 1 Tor, 1 Vorlage 85 (83) MS (ST) Royal Antwerpen Ángel Di María 2 Vorlagen 85 (83) MS (RM, RF, ST) Benfica Lissabon Harvey Elliott 2 Vorlagen 85 (77) ZOM (ZM, RF) FC Liverpool

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Clara Mateo 3 Tore 86 (84) RM (RF) Paris FC Joe Rothwell 2 Tore, 1 Vorlage 85 (71) ZM (ZDM) AFC Bournemouth Declan Rice 1 Tor, 2 Vorlagen 86 (85) ZDM FC Arsenal David Costa 1 Tor, 2 Vorlagen 85 (74) LF (LM) RC Lens Emir Sahiti 3 Vorlagen 85 (73) RM (LM, RF) Hajduk Split Jude Bellingham 2 Tore 88 (87) ZOM (ZM) Real Madrid Bruno Guimarães Moura 2 Tore 86 (84) ZM (ZDM) Newcastle United Taylor Booth 2 Tore 86 (85) RM (ZOM, RF) FC Utrecht Denis Zakaria 2 Tore 85 (79) ZDM (ZM) AS Monaco Loïc Lapoussin 2 Tore 85 (73) LM (ZM, LF) Royale Union Saint-Gilloise Robert Žulj 2 Tore 85 (74) ZOM (MS) LASK Georgia Stanway 1 Tor, 1 Vorlage 86 (84) ZDM (ZM) FC Bayern München Aitana Bonmatí 2 Vorlagen 92 (91) ZM FC Barcelona Martin Ødegaard 2 Vorlagen 89 (88) ZM (ZOM) FC Arsenal Pedro Gonçalves 2 Vorlagen 86 (85) ZM (LM, RF, LF) Sporting CP Bernard 2 Vorlagen 85 (75) LF (LM, ZOM, RF) Panathinaikos Athen Lorenzo Pellegrini 2 Vorlagen 85 (83) ZOM (RM, MS) AS Rom (Roma FC)

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Paweł Jaroszyński 2 Tore, 1 Vorlage, Clean Sheet 85 (66) LAV (IV, LV, LM) KS Cracovia Toby Alderweireld 2 Tore, Clean Sheet 86 (84) IV Royal Antwerpen Jordan Teze 1 Tor, 2 Vorlagen 85 (81) RV (RAV, IV) PSV Eindhoven Francesco Zampano 1 Tor, 1 Vorlage, Clean Sheet 85 (73) LAV (RAV, LV) FC Venedig Pascal Stenzel 2 Vorlagen 85 (69) IV VfB Stuttgart Theo Hernández 1 Tor, Clean Sheet 88 (87) IV (LV, LAV, LM) AC Mailand Gabriel 1 Tor, Clean Sheet 87 (86) IV FC Arsenal Danilho Doekhi 1 Tor, Clean Sheet 85 (78) IV 1. FC Union Berlin Dávid Hancko 1 Tor, Clean Sheet 85 (80) IV Feyenoord Rotterdam Lutsharel Geertruida 1 Tor, Clean Sheet 85 (79) RV (RAV, IV, ZDM) Feyenoord Rotterdam William Saliba 1 Tor, Clean Sheet 85 (83) IV FC Arsenal Alessandro Bastoni 1 Tor 86 (85) IV Inter Mailand Davide Zappacosta 1 Tor 85 (79) LAV (LV, RM, LM) Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Francesco Acerbi 1 Tor 85 (83) IV Inter Mailand Gianluca Mancini 1 Tor 85 (83) IV AS Rom (Roma FC) Filip Kurto 1 Elfmeter gehalten, 9/9 Bälle gehalten, Clean Sheet 85 (67) TW Macarthur FC Marcel Schuhen 8/8 Bälle gehalten, Clean Sheet 85 (75) TW SV Darmstadt 98

