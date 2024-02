EA FC 24 TOTW 24 Predictions: Kane, Martínez, Vlahovic - wer schafft es ins Team of the Week 24?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 24 Predictions in die neue Woche und die sehen auf den ersten Blick eher gemischt aus. Es gibt zwar ein paar Lichtblicke mit Dušan Vlahovic, Rafa, Harry Kane, Lautaro Martínez, Aubameyang, Talisca, Riyad Mahrez, Virgil van Dijk, Sebastián Coates, Stefan de Vrij, Theo Hernández, Andrew Robertson oder Jules Koundé, allerdings besteht der Großteil der Anwärter nicht aus diesen Topstars. Es hängt also mal wieder stark von EAs Urteil ab, wie brauchbar das Team der Woche 24 wird. Welche Spieler noch eine Chance haben, ins Team of the Week 24 zu kommen, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 24 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 24 Predictions stellen wir euch die Spieler*innen vor, die ab dem 21. Februar 2024 eine hervorragende Leistung demonstriert und sich somit als Anwärter fürs Team der Woche 24 hervorgetan haben. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am kommenden Mittwochabend (28. Februar, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 23.

EA Sports FC 24 TOTW 24 Predictions: So könnte das Team of the Week 24 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Luuk de Jong 3 Tore, 1 Vorlage 86 (84) ST (MS) PSV Eindhoven Christian Benteke 3 Tore 85 (74) ST (MS) D.C. United Dušan Vlahovic 2 Tore, 1 Vorlage 88 (87) ST (MS) Juventus Turin Rafa 2 Tore, 1 Vorlage 87 (86) MS (RM, ST) Benfica Lissabon Harry Kane 2 Tore 93 (92) ST (MS) FC Bayern München Lautaro Martínez 2 Tore 90 (89) ST (MS) Inter Mailand Pierre-Emerick Aubameyang 2 Tore 87 (86) ST (MS) Olympique Marseille Abdul-Aziz Yakubu 2 Tore 85 (73) ST (MS) Wuhan Three Towns FC Amath Ndiaye 2 Tore 85 (73) LM (RM, ST, LF) RCD Mallorca Antony 2 Tore 85 (70) RM (LM, RF) Portland Timbers Fernando 2 Tore 85 (73) ST (MS) FC Red Bull Salzburg Florinel Coman 2 Tore 85 (72) LF (LM, ST) FCSB Bukarest Johan Bakayoko 2 Tore 85 (75) RF (RM) PSV Eindhoven Kévin Denkey 2 Tore 85 (80) ST (MS) Cercle Brügge Maximilian Beier 2 Tore 85 (70) ST (RM, LM, MS) TSG 1899 Hoffenheim Mohamed Daramy 2 Tore 85 (72) LF Stade Reims Patrick Mortensen 2 Tore 85 (72) ST (MS) Aarhus GF Roberto Firmino Barbosa de Oliveira 2 Tore 85 (82) MS (ST) al-Ahli Marco Grüll 1 Tor, 1 Vorlage 86 (85) LM (LF) SK Rapid Wien Raphinha 1 Tor, 1 Vorlage 86 (84) RF (RM) FC Barcelona Andrija Živković 1 Tor, 1 Vorlage 85 (76) RF (RM, LF) PAOK Thessaloniki Nathan Ngoumou 1 Tor, 1 Vorlage 85 (71) RM (RF) Borussia Mönchengladbach

Mittelfeld

Mahdi Camara 3 Tore 85 (72) ZM (RV, ZDM) Stade Brest Ole Pohlmann 3 Tore 85 (66) ZM (LM, MS) Borussia Dortmund Talisca 2 Tore 87 (86) RM (ZOM, RF, ST) Al-Nassr Douglas Luiz Soares de Paulo 2 Tore 85 (82) ZDM (ZM) Aston Villa Răzvan Marin 2 Tore 85 (76) ZM (ZDM) FC Empoli Santiago Comesaña Veiga 2 Tore 85 (78) ZDM FC Villarreal Takumi Minamino 2 Tore 85 (74) LM (RM, LF) AS Monaco Riyad Mahrez 1 Tor, 1 Vorlage 87 (86) RM (RF) al-Ahli Davide Frattesi 1 Tor, 1 Vorlage 85 (80) ZM Inter Mailand Franck Honorat 1 Tor, 1 Vorlage 85 (83) RM (LM, RF) Borussia Mönchengladbach Giovanni Fabbian 1 Tor, 1 Vorlage 85 (69) ZM FC Bologna Kai Havertz 1 Tor, 1 Vorlage 85 (82) ZOM (RF, ST) FC Arsenal Leon Bailey 1 Tor, 1 Vorlage 85 (79) RM (RF, ST) Aston Villa Luis Alberto 2 Vorlagen 88 (87) ZOM (ZM) Lazio Rom (Latium) Alexis Mac Allister 2 Vorlagen 85 (82) ZM (ZDM, ZOM) FC Liverpool Marco Reus 2 Vorlagen 85 (83) ZOM (MS) Borussia Dortmund Nordin Amrabat 2 Vorlagen 85 (76) RM (LM, RF) AEK Athen Orkun Kökçü 2 Vorlagen 85 (82) ZM (ZOM) Benfica Lissabon Weston McKennie 2 Vorlagen 85 (76) ZM (ZDM, RM) Juventus Turin András Schäfer 1 Tor 85 (72) ZM (ZDM) 1. FC Union Berlin Christian Mawissa 1 Tor 85 (62) LM (IV) FC Toulouse

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Damien Da Silva 2 Tore 85 (72) IV Melbourne Victory Joshua Brenet 1 Tor, 1 Vorlage 85 (74) RV (RAV, LV) FC Twente Enschede Robin Gosens 1 Tor, 1 Vorlage 85 (79) LAV (LV, LM) 1. FC Union Berlin Virgil van Dijk 1 Tor 91 (90) IV FC Liverpool Sebastián Coates 1 Tor 87 (86) IV Sporting CP Stefan de Vrij 1 Tor 86 (85) IV Inter Mailand Felix Uduokhai 1 Tor 85 (75) IV FC Augsburg Harry Maguire 1 Tor 85 (79) IV Manchester United Lewis Dunk 1 Tor 85 (81) IV Brighton & Hove Albion Maxence Lacroix 1 Tor 85 (76) IV Vfl Wolfsburg Moussa Niakhaté 1 Tor 85 (83) IV Nottingham Forest Nico Schlotterbeck 1 Tor 85 (83) IV Borussia Dortmund Philipp Max 1 Tor 85 (78) LAV (LB, LM) Eintracht Frankfurt Wout Faes 1 Tor 85 (76) IV Leicester City Theo Hernández 1 Vorlage 89 (88) LV (LAV, LM) AC Mailand Andrew Robertson 1 Vorlage 87 (86) LV (LAV) FC Liverpool Jules Koundé 1 Vorlage 86 (85) IV (RV) FC Barcelona Marcin Bulka 1 Elfmeter gehalten, 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet 85 (73) TW OGC Nizza Bernd Leno 7/8 Bälle gehalten 85 (81) TW FC Fulham

