EA FC 24 TOTW 3 Predictions: Martínez, Watkins und Undav müssen ins Team of the Week 3!

Mit den EA Sports FC 24 TOTW 3 Predictions starten wir in die neue Woche. Auch diesmal stehen die Chancen ausgezeichnet, dass EA ein starkes Team auf die Beine stellt, denn in allen relevanten Fußballligen sind etliche Tore gefallen wie die vier Treffer von Lautaro Martínez oder die Hattricks von Ollie Watkins, Cristian Tello, Matteo Brunori oder Riccardo Orsolini. Es gibt noch viele weitere Anwärter fürs Team der Woche 3, die wir euch nachfolgend vorstellen.

FC 24 Team of the Week 3 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 3 Predictions stellen wir euch die Kandidaten vor, die die besten Aussichten haben, ins neue TDW 3 zu kommen. Ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten, zeigt sich am Mittwochabend (3. Oktober), wenn EA das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs die Karten vom FC 24 Team der Woche 2 enthalten.

EA Sports FC 24 TOTW 3 Predictions: So könnte das Team of the Week 3 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Lautaro Martínez 4 Tore ↑88 (87) ST (MS) Inter Mailand Ollie Watkins 3 Tore, 1 Vorlage ↑83 (80) ST (MS) Aston Villa Cristian Tello 3 Tore ↑81 (76) LF (LM, ZOM) al-Fateh Matteo Brunori 3 Tore ↑79 (73) ST (MS) FC Palermo Jonas Wind 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (76) ST (MS) Vfl Wolfsburg Mourad Batna 1 Tor, 2 Vorlagen ↑80 (74) RF (RM) al-Fateh Ángel Correa 2 Tore ↑84 (82) ST (RM, MS) Atletico Madrid Luuk de Jong 2 Tore ↑82 (79) ST (MS) PSV Eindhoven Deniz Undav 2 Tore ↑81 (75) ST (ZOM, MS) VfB Stuttgart Viktor Gyökeres 2 Tore ↑81 (75) MS (MS) Sporting CP Joao Klauss 2 Tore ↑80 (74) ST (MS) St. Louis City Khvicha Kvaratskhelia 1 Tor, 1 Vorlage ↑87 (86) LF (LM, RF) SSC Neapel Ronaldo 1 Tor, 1 Vorlage ↑87 (86) ST (MS) Al-Nassr Domenico Berardi 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (85) RF (RM) US Sassuolo Calcio Raphinha 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (84) RF (RM) FC Barcelona Joselu 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (82) ST (MS) Real Madrid Loïs Openda 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (82) ST (MS) RB Leipzig Ryan Gauld 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) MS (ZOM, ST) Vancouver Whitecaps İrfan Can Kahveci 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) RF (RM, ZM, ZOM) Fenerbahce Istanbul Iliman Ndiaye 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) ST ( ZOM, MS) Olympique Marseille Rafael Leão 2 Vorlagen ↑87 (86) LF (LM, MS, ST) AC Mailand Paulo Dybala 2 Vorlagen ↑87 (86) MS (ZOM, ST) AS Rom (Roma FC) Nani 2 Vorlagen ↑79 (73) LF (LM, ZOM, RF) Adana Demirspor

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Riccardo Orsolini 3 Tore ↑82 (78) RM (MS, RF) FC Bologna Alassane Plea 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (77) ZOM (LM, MS) Borussia Mönchengladbach Franko Andrijaševic 2 Tore, 1 Vorlage ↑78 (70) ZM (ZOM, ST) Zhejiang Professional FC Maghnes Akliouche 2 Tore, 1 Vorlage ↑76 (68) ZOM AS Monaco Fredrik Ulvestad 1 Tor, 2 Vorlagen ↑77 (69) ZDM Pogoń Stettin Sebastian Szymanski 2 Tore ↑81 (77) ZOM (LF) Fenerbahce Istanbul Magnus Wolff Eikrem 2 Tore ↑80 (74) ZOM (ST) Molde FK Jack Clarke 2 Tore ↑79 (73) LM (LAV, LF) AFC Sunderland Jonathan Osorio 2 Tore ↑79 (73) ZM (ZDM, LM) Toronto FC Carlinhos 2 Tore ↑79 (72) ZM (ZOM) Portimonense SC Florent Muslija 2 Tore ↑79 (72) ZOM (LM) SC Paderborn 07 Riley McGree 2 Tore ↑79 (72) LM (ZM, LF) FC Middlesbrough Volodymyr Brazhko 2 Tore ↑74 (64) ZDM Dynamo Kiew Martin Ødegaard 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) ZOM (ZM) FC Arsenal Jude Bellingham 1 Tor, 1 Vorlage ↑87 (86) ZM Real Madrid Vincenzo Grifo 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (82) LM (ZOM, MS, LF) SC Freiburg Anastasios Bakasetas 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) ZM (ZOM) Trabzonspor Eduard Löwen 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) ZM (ZDM, ZOM) St. Louis City Morten Thorsby 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) ZM (LM) CFC Genua Loïc Lapoussin 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (73) LM (ZM, LF) Royale Union Saint-Gilloise Marvin Mehlem 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (73) ZOM (LM) SV Darmstadt 98 Nicolae Stanciu 2 Vorlagen ↑81 (77) ZM (ZOM) Wuhan Three Towns FC Aurélien Tchouaméni 1 Tor ↑86 (84) ZDM (ZM) Real Madrid Jonas Hofmann 1 Tor ↑85 (83) ZOM (RM, LM) Bayer 04 Leverkusen Lorenzo Pellegrini 1 Tor ↑85 (83) ZOM (ZM, MS) AS Rom (Roma FC) Marco Reus 1 Tor ↑85 (83) ZOM (MS) Borussia Dortmund

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Marcel Gaus 1 Tor, 3 Vorlagen ↑75 (66) LAV (LV) 1. FC Saarbrücken Kristoffer Haugen 1 Tor, 2 Vorlagen, Clean Sheet ↑78 (70) LAV (LV) Molde FK Ross Sykes 2 Tore ↑76 (68) IV Royale Union Saint-Gilloise Matthias Bader 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) RAV (RV, RM) SV Darmstadt 98 Alejandro Grimaldo 1 Tor, Clean Sheet ↑86 (84) LAV (LV, LM) Bayer 04 Leverkusen Kalidou Koulibaly 1 Tor, Clean Sheet ↑86 (84) IV al-Hilal Robin Le Normand 1 Tor, Clean Sheet ↑84 (82) IV Real Sociedad San Sebastián Ben White 1 Tor, Clean Sheet ↑83 (80) RV (RAV, IV) FC Arsenal Philipp Lienhart 1 Tor, Clean Sheet ↑82 (79) IV SC Freiburg Joachim Andersen 1 Tor, Clean Sheet ↑82 (78) IV Crystal Palace Yunis Abdelhamid 1 Tor, Clean Sheet ↑82 (77) IV Stade Reims Nahuel Molina 1 Tor ↑84 (82) RV (RAV, RM) Atletico Madrid Yuri Berchiche 1 Tor ↑82 (79) IV (LAV) Athletic Bilbao Samuel Gigot 1 Tor ↑82 (78) IV Olympique Marseille Castello Lukeba 1 Tor ↑81 (77) IV RB Leipzig Daniel Muñoz 1 Tor ↑81 (77) RV (RAV, IV) KRC Genk Julian Ryerson 1 Tor ↑81 (77) LV (RV, LAV) Borussia Dortmund Mory Diaw 10/10 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑80 (74) TW Clermont Foot Kevin Müller 8/8 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑79 (73) TW 1. FC Heidenheim Moustapha Zeghba 7/7 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑79 (73) TW Damac FC

