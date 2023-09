EA FC 24 TOTW 2 Predictions: Kommen Kane, Heung Min Son und Guirassy ins Team of the Week 2?

Die EA Sports FC 24 TOTW 2 Predictions dürften für alle eine wichtige Rolle spielen, die mit dem offiziellen Start von FC 24 am Freitag in die Saison einsteigen. Das erste Team hat bereits starke Upgrades geliefert und traditionell haut EA zum Saisonstart immer jede Menge Hochkaräter raus, um viele Packs unter die Spieler zu bringen. Die Chancen für hochwertige Spieler stehen schon mal unter einem günstigen Stern, denn in allen relevanten Fußballligen gab es zahlreiche Begegnungen mit starken Leistungen von individuellen Spielern – beispielsweise Die drei Tore und zwei Vorlagen von Kane, je zwei Tore von Heung Min Son und Ronaldo oder die zwei gehaltenen Elfmeter von Marcin Bulka. Die vielversprechendsten Anwärter aufs Team der Woche 2 stellen wir euch nachfolgend vor.

FC 24 Team of the Week 2 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den nachfolgenden FC 24 Team of the Week 2 Predictions stellen wir euch die vielversprechendsten Anwärter für das neue TDW 2 vor. Ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten, erfahren wir wie immer erst am Mittwochabend (27. September), wenn EA das offizielle Team bekannt gibt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs die Karten vom FC 24 Team der Woche 1 enthalten.

EA Sports FC 24 TOTW 2 Predictions: So könnte das Team of the Week 2 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Amahl Pellegrino 4 Tore ↑81 (75) LW (LF) FK Bodø/Glimt Harry Kane 3 Tore, 2 Vorlagen ↑91 (90) ST FC Bayern München Juan Camilo Hernández 3 Tore ↑81 (76) ST Columbus Crew Christian Benteke 3 Tore ↑80 (74) ST D.C. United Aboubakary Koita 3 Tore ↑76 (67) CF (MS) VV St. Truiden Andy Cook 3 Tore ↑75 (66) ST Bradford City Morgan Whittaker 3 Tore ↑75 (66) RW (RF) Plymouth Argyle Talisca 2 Tore, 1 Vorlage ↑84 (81) RW (RF) Al-Nassr Santiago Gimenez 2 Tore, 1 Vorlage ↑82 (78) ST Feyenoord Rotterdam Moussa Dembélé 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (76) ST al-Ettifaq Heung Min Son 2 Tore ↑88 (87) LW (LF) Tottenham Hotspur Ronaldo 2 Tore ↑87 (86) ST Al-Nassr Álvaro Morata 2 Tore ↑85 (83) ST Atletico Madrid Mikel Oyarzabal 2 Tore ↑85 (83) LW (LF) Real Sociedad San Sebastián Ermedin Demirović 2 Tore ↑81 (75) LW (LF) FC Augsburg Jean-Pierre Nsame 2 Tore ↑81 (76) ST BSC Young Boys Jesus Ferreira 2 Tore ↑81 (76) ST FC Dallas Victor Boniface 2 Tore ↑80 (74) ST Bayer 04 Leverkusen Randal Kolo Muani 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (84) ST Eintracht Frankfurt Iñaki Williams 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (81) RW (RF) Athletic Bilbao David Neres 1 Tor, 1 Vorlage ↑83 (80) RW (RF) Benfica Lissabon

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Bernard Mensah 3 Tore ↑78 (71) CM (ZM) Al-Tai Marcel Hartel 2 Tore, 1 Vorlage ↑79 (72) CM (ZM) FC St. Pauli Robert Taylor 2 Tore, 1 Vorlage ↑77 (69) CAM (ZOM) Inter Miami Ricardo Horta 2 Tore ↑85 (82) CAM (ZOM) Sporting Braga Kaoru Mitoma 2 Tore ↑83 (80) LM Brighton & Hove Albion Georginio Wijnaldum 2 Tore ↑83 (80) CM (ZM) al-Ettifaq Éver Banega 2 Tore ↑82 (79) CM (ZM) al-Shabab N'Golo Kanté 1 Tor, 1 Vorlage ↑87 (86) CDM (ZDM) Ittihad FC Bruno Guimarães 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (84) CM (ZM) Newcastle United Brais Méndez 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (81) CM (ZM) Real Sociedad San Sebastián Hany Mukhtar 1 Tor, 1 Vorlage ↑83 (80) CAM (ZOM) Nashville SC Giacomo Bonaventura 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) CM (ZM) AC Florenz Thiago Almada 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) CAM (ZOM) Atlanta United Fayçal Fajr 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) CM (ZM) al-Wahda Luciano Acosta 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (77) CAM (ZOM) FC Cincinnati Romain Faivre 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (77) RM FC Lorient Moses Simon 1 Tor, 2 Vorlagen ↑80 (74) LM FC Nantes James Maddison 2 Vorlagen ↑86 (84) CAM (ZOM) Tottenham Hotspur Saúl 2 Vorlagen ↑83 (80) CM (ZM) Atletico Madrid Exequiel Palacios 2 Vorlagen ↑83 (80) CM (ZM) Bayer 04 Leverkusen Franco Vázquez 2 Vorlagen ↑81 (76) CAM (ZOM) US Cremonese

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Kieran Trippier 3 Vorlagen ↑86 (85) RB (RV) Newcastle United Diego Rico 2 Vorlagen ↑81 (77) LB (LV) Real Sociedad San Sebastián João Cancelo 1 Tor, 1 Vorlage ↑87 (86) LB (LV) Manchester City James Tarkowski 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) CB (IV) FC Everton John Tolkin 1 Tor, 1 Vorlage ↑78 (71) LB (LV) New York Red Bulls Nikolas Ioannou 1 Tor, 1 Vorlage ↑77 (69) LWB (LAV) Como 1907 Matthijs de Ligt 1 Tor ↑87 (86) CB (IV) FC Bayern München Achraf Hakimi 1 Tor ↑86 (84) RB (RV) Paris Saint-Germain Sven Botman 1 Tor ↑85 (83) CB (IV) Newcastle United Federico Dimarco 1 Tor ↑84 (82) LWB (LAV) Inter Mailand Alexander Bah 1 Tor ↑82 (79) RB (RV) Benfica Lissabon Dan Burn 1 Tor ↑82 (79) CB (IV) Newcastle United David López Silva 1 Tor ↑82 (79) CB (IV) FC Girona Eray Cömert 1 Tor ↑81 (76) CB (IV) FC Nantes Martínez Quarta 1 Tor ↑81 (77) CB (IV) AC Florenz Virgil van Dijk 1 Vorlage ↑90 (89) CB (IV) FC Liverpool Alejandro Grimaldo 1 Vorlage ↑86 (84) LWB (LAV) Bayer 04 Leverkusen Aymeric Laporte 1 Vorlage ↑86 (85) CB (IV) Al-Nassr Kyle Walker 1 Vorlage ↑86 (84) RB (RV) Manchester City Alphonso Davies 1 Vorlage ↑85 (83) LB (LV) FC Bayern München Noussair Mazraoui 1 Vorlage ↑84 (82) RB (RV) FC Bayern München Pervis Estupiñán 1 Vorlage ↑83 (80) LB (LV) Brighton & Hove Albion Daley Blind 1 Vorlage ↑81 (77) CB (IV) FC Girona Ghislain Konan 1 Vorlage ↑81 (77) LB (LV) Al-Nassr Marcel Halstenberg 1 Vorlage ↑81 (76) CB (IV) Hannover 96 Wendell Borges 1 Vorlage ↑81 (76) LB (LV) FC Porto Marcin Bulka 2 Elfmeter & 3/3 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑81 (73) GK (TW) OGC Nizza Pietro Terracciano 8/8 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑82 (79) GK (TW) AC Florenz Oliver Baumann 5/6 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑83 (80) GK (TW) TSG 1899 Hoffenheim

