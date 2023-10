EA FC 24 TOTW 5 Predictions: Haaland, Mbappé & Ronaldo – wer schafft es ins Team of the Week 5?

Es geht mit den EA Sports FC 24 TOTW 5 Predictions in die neue Woche und die sieht diesmal etwas anders aus, denn aktuell legen so gut wie alle Ligen eine kurze Länderspielpause ein, um an den Qualifikationsrunden für die EM 2024 / WM 2026 teilzunehmen. Dementsprechend liefern diesmal nicht die Clubs, sondern die Nationalmannschaften die meisten Anwärter fürs TOTW 5, zu denen Erling Haaland, Kylian Mbappé, Bruno Fernandes, Khvicha Kvaratskhelia, Cristiano Ronaldo, Lindsey Horan und mehr gehören. Welche Spieler sonst noch gute Chancen fürs Team der Woche 5 haben, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 5 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den folgenden FC 24 Team of the Week 5 Predictions stellen wir euch die Spieler und Spielerinnen vor, die eine gute Perspektive haben, es ins neue TDW 5 zu schaffen. Ob und welche Vorhersagen sich letztendlich als korrekt herausstellen, zeigt sich am Mittwochabend (18. Oktober), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs die Karten vom FC 24 Team der Woche 4 zu finden.

EA Sports FC 24 TOTW 5 Predictions: So könnte das Team of the Week 5 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Georges Mikautadze 4 Tore ↑80 (74) ST (MS) Georgische Nationalmannschaft Daniel Raba Antolin 3 Tore ↑78 (71) RM (RF, ST) CD Leganés Miguel Angel Merentiel 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (75) ST (MS) Boca Juniors Erling Haaland 2 Tore ↑92 (91) ST (MS) Norwegische Nationalmannschaft Kylian Mbappé 2 Tore ↑92 (91) ST (MS, LF) Französische Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo 2 Tore ↑87 (86) ST (MS) Portugiesische Nationalmannschaft Khadija Shaw 2 Tore ↑86 (85) ST (MS) Manchester City Benjamin Sesko 2 Tore ↑81 (75) ST (MS) Slowenische Nationalmannschaft Álex Bermejo Escribano 2 Tore ↑78 (70) LM (RM, ST, LF) Burgos CF Sam Surridge 2 Tore ↑78 (71) ST (MS) Nashville SC Alfredo Ortuño Martínez 2 Tore ↑76 (68) ST (MS) FC Cartagena Naomie Feller 1 Tor, 2 Vorlagen ↑82 (79) LF (LM, RF, ST) Real Madrid Khvicha Kvaratskhelia 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) LF (LM, RF) Georgische Nationalmannschaft Domenico Berardi 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (85) RF (RM) Italienische Nationalmannschaft

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Isaac Hutchinson 3 Tore, 1 Vorlage ↑72 (62) ZOM (ZM) FC Walsall Lindsey Horan 3 Tore ↑87 (86) ZM Olympique Lyon Jesper Karlsson 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (77) LF (LM) Schwedische Nationalmannschaft Milot Rashica 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (76) RM (LM, RF) Kosovarische Nationalmannschaft Jill Roord 2 Tore ↑87 (86) ZOM (ZM, RF) Manchester City Dodi Lukebakio 2 Tore ↑82 (78) RM (RF, ST) Belgische Nationalmannschaft Harry Wilson 2 Tore ↑81 (75) RM (RF) Walisische Nationalmannschaft Ao Tanaka 2 Tore ↑79 (72) ZDM (ZM) Japanische Nationalmannschaft Xherdan Shaqiri 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) ZOM (RM) Schweizer Nationalmannschaft Paul Smyth 1 Tor, 1 Vorlage ↑76 (67) LM (RM, LF) Nordirische Nationalmannschaft Gavi 1 Tor ↑85 (83) ZM (LF) Spanische Nationalmannschaft Giacomo Bonaventura 1 Tor ↑82 (79) ZM (ZOM) Italienische Nationalmannschaft Tomas Soucek 1 Tor ↑82 (79) ZDM (ZM) Tschechische Nationalmannschaft Heorhii Sudakov 1 Tor ↑81 (75) ZOM (ZM) Ukrainische Nationalmannschaft Lina Hausicke 1 Tor ↑81 (75) ZDM (ZM) SV Werder Bremen Moises Caicedo 2 Vorlagen ↑83 (80) ZDM (ZM) Ecuadorianische Nationalmannschaft Bruno Fernandes 2 Vorlagen ↑89 (88) ZOM (ZM) Portugiesische Nationalmannschaft

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Megan Rapinoe 2 Tore ↑86 (85) LM (LF) OL Reign Robert Skov 2 Tore ↑80 (74) RAV (RV, LAV, RM) Dänische Nationalmannschaft Nicolas Otamendi 1 Tor, Clean Sheet ↑84 (82) IV Argentinische Nationalmannschaft Megan Finnigan 1 Tor, Clean Sheet ↑79 (73) IV FC Everton Paulina Krumbiegel 2 Vorlagen, Clean Sheet ↑81 (77) RF (RV, RM) TSG 1899 Hoffenheim Loic Nego 2 Vorlagen ↑78 (70) RV (RAV) Ungarische Nationalmannschaft Konstantinos Tsimikas 1 Vorlage, Clean Sheet ↑81 (77) LV (LAV) Griechische Nationalmannschaft Przemyslaw Frankowski 1 Vorlage ↑82 (79) RAV (RV, LAV) Polnische Nationalmannschaft Odisseas Vlachodimos 4/5 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑84 (81) TH Griechische Nationalmannschaft Giorgi Mamardashvili 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑83 (80) TH Georgische Nationalmannschaft Zala Mersnik 2 Elfmeter gehalten, 11/14 Bälle gehalten ↑80 (74) TH Recreativo Huelva

