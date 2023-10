EA FC 24 TOTW 4 Predictions: Kommen Salah, Guirassy und Riemann ins Team of the Week 4?

FC 24 Team of the Week 4 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den anschließenden FC 24 Team of the Week 4 Predictions stellen wir euch die Spieler und Spielerinnen vor, die gute Aussichten haben, ins neue TDW 4 zu kommen. Ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten, zeigt sich am Mittwochabend (11. Oktober), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs die Karten vom FC 24 Team der Woche 3 enthalten.

EA Sports FC 24 TOTW 4 Predictions: So könnte das Team of the Week 4 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Teemu Pukki 4 Tore ↑81 (75) ST (MS) Minnesota United Racheal Kundananji 3 Tore ↑86 (85) ST (MS) Madrid CFF Serhou Guirassy 3 Tore ↑84 (81) ST (MS) VfB Stuttgart Nikola Karczewska 3 Tore ↑82 (78) ST (MS) Bayer 04 Leverkusen Kevin Denkey 3 Tore ↑77 (69) ST (MS) Cercle Brügge Caroline Graham Hansen 2 Tore ↑91 (90) RF (RM) FC Barcelona Mohamed Salah 2 Tore ↑91 (90) RF (RM) FC Liverpool Romelu Lukaku 2 Tore ↑86 (84) ST (MS) AS Rom (Roma FC) Alexandre Lacazette 2 Tore ↑85 (83) ST (MS) Olympique Lyon Alexander Isak 2 Tore ↑84 (81) ST (MS, LF) Newcastle United Vanessa Fudalla 2 Tore ↑79 (72) ST (ZOM, MS) RB Leipzig Pierre-Emerick Aubameyang 1 Tor, 1 Vorlage ↑83 (80) ST (MS) Olympique Marseille Valentin Castellanos 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) ST (MS) Lazio Rom (Latium) Borja Mayoral 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) ST (MS) FC Getafe Jorgen Strand Larsen 1 Tor ↑79 (73) ST (MS) Celta Vigo

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Louise Fleury 3 Tore ↑82 (79) LM (LF) Paris FC Teji Savanier 2 Tore, 1 Vorlage ↑83 (80) ZOM (ZM) HSC Montpellier Jude Bellingham 2 Tore ↑88 (87) ZOM (ZM) Real Madrid Sergej Milinkovic-Savic 2 Tore ↑87 (86) ZM al-Hilal Kingsley Coman 2 Tore ↑86 (85) LM (RM, LF) FC Bayern München Leicy Santos 2 Tore ↑82 (79) ZOM (ZM) Atletico Madrid Scott McTominay 2 Tore ↑82 (79) ZDM (ZM) Manchester United Xherdan Shaqiri 2 Tore ↑81 (75) ZOM (RM) Chicago Fire Musa Al Tamari 2 Tore ↑78 (70) RM (RAV, RF) HSC Montpellier Bryan Zaragoza 2 Tore ↑76 (67) LM (RM, ZOM, LF) FC Granada Eli Junior Kroupi 2 Tore ↑74 (64) ZOM (MS) FC Lorient Medran 1 Tor, 2 Vorlagen ↑81 (76) ZM (ZDM) Al-Taawoun FC Jonas Hofmann 1 Tor, 1 Vorlage ↑85 (83) ZOM (RM, LM) Bayer 04 Leverkusen Matteo Pessina 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (78) ZOM (ZM, MS) AC Monza Grischa Prömel 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) ZM (ZDM) TSG 1899 Hoffenheim Jack Harrison 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) LM (RM, LF) FC Everton Ismail Jakobs 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (73) LV (LAV, LM) AS Monaco Darlin Yongwa 1 Tor, 1 Vorlage ↑78 (70) LV (LAV) FC Lorient Federico Valverde 2 Vorlagen ↑89 (88) ↑ RM (ZM, RF) Real Madrid Leandro Paredes 2 Vorlagen ↑81 (77) ZM (ZDM) AS Rom (Roma FC) Willian 1 Tor ↑81 (77) LM (RM, LF) FC Fulham

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein James Tavernier 2 Tore, Clean Sheet ↑82 (78) RV (RAV) Glasglow Rangers Boris Tomiak 2 Tore ↑78 (70) IV (ZDM) 1. FC Kaiserslautern Achraf Hakimi 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (84) RV (RAV) Paris Saint-Germain Antonio Silva 1 Tor, Clean Sheet ↑82 (78) IV Benfica Lissabon Micky van de Ven 1 Tor, Clean Sheet ↑82 (78) IV (LV) Tottenham Hotspur Francesco Acerbi 1 Tor ↑85 (83) IV Inter Mailand Nico Schlotterbeck 1 Tor ↑85 (83) IV Borussia Dortmund Lewis Dunk 1 Tor ↑84 (81) IV Brighton & Hove Albion Sead Kolasinac 1 Tor ↑82 (78) IV (LV) Atalanta Bergamo (Bergamo Calcio) Saul Coco 1 Tor ↑81 (75) IV UD Las Palmas De Marcos 1 Vorlage, Clean Sheet ↑83 (80) RV (RAV) Athletic Bilbao Solly March 1 Vorlage ↑82 (79) RM (RF) Brighton & Hove Albion Fabiano Parisi 1 Vorlage ↑81 (77) LV (LAV) AC Florenz Manuel Riemann 2 Elfmeter gehalten, 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑81 (77) TH Vfl Bochum Michele Di Gregorio 6/5 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑82 (79) TH AC Monza Janina Leitzig 1 Elfmeter gehalten, 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑81 (75) TH Leicester City

