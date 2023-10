EA FC 24 TOTW 7 Predictions: Kane, Haaland & Mbappé – wer kommt ins Team of the Week 7?

Die EA Sports FC 24 TOTW 7 Predictions fallen diesmal recht umfangreich aus, denn die letzten Tage waren ein regelrechtes Schützenfest. Es gab einige Hattricks und viele herausragende Leistungen, weswegen auch viele Anwärter und Topstars wie Kane, Haaland, Mbappé, Sané, Müller, Wilson, Openda, Wijnaldum, Bellingham, Musiala, Talisca etc. stehen auf der Liste für das TDW 7 – da wird die Wahl zu Qual für EA Sports. Die Chancen stehen aber ausgezeichnet, dass das Team of the Week 7 ein richtig starkes Team wird. Welche Spieler es schaffen können, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 7 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den anschließenden FC 24 Team of the Week 7 Predictions stellen wir euch die Spieler vor, die eine herausragende Leistung in den letzten Tagen gezeigt und damit eine Chance für das Team der Woche 7 haben. Ob und welche Vorhersagen als korrekt erweisen, zeigt sich am Mittwochabend (1. November), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin sind in den Packs die Karten vom FC 24 Team der Woche 6 zu finden.

EA Sports FC 24 TOTW 7 Predictions: So könnte das Team of the Week 7 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Bruno Fornaroli 4 Tore ↑76 (68) ST (MS) Melbourne Victory Harry Kane 3 Tore, 1 Vorlage ↑92 (91) ST (MS) FC Bayern München Edin Džeko 3 Tore ↑85 (83) ST (MS) Fenerbahce Istanbul Hirving Lozano 3 Tore ↑84 (81) RF (RM) PSV Eindhoven Eddie Nketiah 3 Tore ↑81 (75) ST (MS) FC Arsenal Anders Dreyer 3 Tore ↑80 (74) RF (RM, ST) RSC Anderlecht Crysencio Summerville 2 Tore, 2 Vorlagen ↑83 (80) ↑LF (RM, LM, RF) Leeds United Erling Haaland 2 Tore, 1 Vorlage ↑92 (91) ST (MS) Manchester City Kylian Mbappé 2 Tore, 1 Vorlage ↑92 (91) ST (MS, LF) Paris Saint-Germain Leroy Sané 2 Tore, 1 Vorlage ↑86 (84) RM (LM, RF) FC Bayern München Denis Bouanga 2 Tore, 1 Vorlage ↑84 (82) LF (LM, ST) Los Angeles FC Florian Sotoca 2 Tore, 1 Vorlage ↑81 (77) ST (MS, RF) RC Lens Leonardo Pavoletti 2 Tore, 1 Vorlage ↑78 (70) ST (MS) Cagliari Calcio Thomas Müller 1 Tor, 2 Vorlage ↑86 (84) ZOM (MS, ST) FC Bayern München Oyarzabal 2 Tore ↑85 (83) LM (RM, LF) Real Sociedad San Sebastián Callum Wilson 2 Tore ↑84 (82) ST (MS) Newcastle United Loïs Openda 2 Tore ↑84 (82) ST (MS) RB Leipzig Olivier Giroud 2 Tore ↑84 (82) ST (MS) AC Mailand Haris Tabakovic 2 Tore ↑83 (80) ST (MS) Hertha BSC Omar Marmoush 2 Tore ↑81 (75) ST (LM, MS) Eintracht Frankfurt

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Georginio Wijnaldum 2 Tore, 1 Vorlage ↑83 (80) ZM (ZDM) al-Ettifaq Jude Bellingham 2 Tore ↑88 (87) ZOM (ZM) Real Madrid Jamal Musiala 2 Tore ↑87 (86) ZOM (ZM, LM) FC Bayern München Anderson Talisca 2 Tore ↑86 (84) RM (ZOM, MS, RF) Al-Nassr André Horta 2 Tore ↑81 (77) ZM (ZDM) Sporting Braga Luuk Brouwers 2 Tore ↑76 (68) ZDM (ZM) sc Heerenveen Daisuke Yokota 2 Tore ↑75 (66) ZM (RF) Gornik Zabrze Isco 1 Tor, 1 Vorlage ↑83 (80) ZOM (ZM, LM) Betis Sevilla Christoph Baumgartner 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) ZOM (ZM, MS) RB Leipzig Kevin Stöger 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) ZM (ZDM, ZOM) Vfl Bochum Luciano Acosta 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (77) ZOM (MS) FC Cincinnati Dominik Szoboszlai 2 Vorlagen ↑84 (82) ZOM FC Liverpool Xavi Simons 2 Vorlagen ↑82 (79) ZOM (RF, LF) RB Leipzig Sebastian Szymanski 2 Vorlagen ↑81 (77) ZOM (LF) Fenerbahce Istanbul Warren Zaire-Emery 1 Tor ↑80 (74) ZM (ZDM) Paris Saint-Germain Yangel Herrera 1 Tor ↑81 (76) ZM (ZDM, ZOM) FC Girona

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Ryan Hollingshead 2 Tore ↑78 (71) RV (RAV, LV) Los Angeles FC Mattia Zanotti 1 Tor, 2 Vorlage ↑75 (65) RV (RAV, RM) FC St.Gallen 1879 James Tavernier 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (82) RV (RAV) Glasglow Rangers Noussair Mazraoui 2 Vorlagen, Clean Sheet ↑84 (82) RV (RAV) FC Bayern München Ferdi Kadioglu 2 Vorlagen ↑81 (77) RV (RAV, LV, LM) Fenerbahce Istanbul Facundo Medina 1 Tor, Clean Sheet ↑83 (80) IV RC Lens Ethan Pinnock 1 Tor, Clean Sheet ↑82 (79) IV FC Brentford Takehiro Tomiyasu 1 Tor, Clean Sheet ↑82 (78) RV (RAV, LV) FC Arsenal Alessandro Buongiorno 1 Tor, Clean Sheet ↑81 (77) IV Toronto FC Daniel Muñoz 1 Tor, Clean Sheet ↑81 (77) RV (RAV, IV) KRC Genk De Marcos 1 Tor ↑83 (80) RV (RAV) Athletic Bilbao Lutsharel Geertruida 1 Tor ↑82 (79) RV (RAV, IV ZDM) Feyenoord Rotterdam Marcel Halstenberg 1 Tor ↑81 (76) IV (LAV) Hannover 96 Federico Dimarco 1 Vorlage, Clean Sheet ↑84 (82) LAV (IV, LV, LM) Inter Mailand Milos Veljkovic 1 Vorlage, Clean Sheet ↑79 (73) IV SV Werder Bremen Vasilios Barkas 1 Elfmeter gehalten, 7/7 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑79 (72) TW FC Utrecht Oliver Baumann 8/10 Bälle gehalten ↑83 (80) TW TSG 1899 Hoffenheim

