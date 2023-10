EA FC 24 TOTW 6 Predictions: Salah, Griezmann und Frimpong – wer kommt ins Team of the Week 6?

Wir starten mit den EA Sports FC 24 TOTW 6 Predictions in die neue Woche und nachdem der Ball in den Fußballligen wieder rollt, gibt es in dieser Woche wieder viele Anwärter fürs TOTW 6, darunter Salah, Griezmann, Guijarro, Mbappé, Goretzka, Alberto, Frimpong und mehr. Welche Spieler ebenfalls gute Chancen haben, ins Team of the Week 8 haben, erfahrt ihr nachfolgend.

FC 24 Team of the Week 6 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den folgenden FC 24 Team of the Week 6 Predictions stellen wir euch die Spieler und Spielerinnen vor, die eine gute Aussicht fürs neue TDW 6 haben. Am Mittwochabend (25. Oktober) zeigt sich dann, ob und welche Vorhersagen bewahrheiten, wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis es so weit ist, sind in den Packs die Karten vom FC 24 Team der Woche 5 zu finden.

EA Sports FC 24 TOTW 6 Predictions: So könnte das Team of the Week 6 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Amahl Pellegrino 4 Vorlagen ↑81 (75) LF (LM) FK Bodø/Glimt Antoine Griezmann 3 Tore, 1 Vorlage ↑89 (88) ST (MS) Atletico Madrid Momodou Lamin Sonko 3 Tore, 1 Vorlage ↑70 (59) RF (RM, LF) BK Häcken Vangelis Pavlidis 3 Tore ↑82 (78) ST (MS) AZ Alkmaar Martha Thomas 3 Tore ↑81 (76) ST (MS) Tottenham Hotspur Mame Thiam 3 Tore ↑79 (72) ST (LM, MS) Kayserispor Mohamed Salah 2 Tore ↑91 (90) RF (RM) FC Liverpool Khvicha Kvaratskhelia 2 Tore ↑88 (87) LF (LM, RF) SSC Neapel Asisat Oshoala 2 Tore ↑86 (85) ST (MS) FC Barcelona Boulaye Dia 2 Tore ↑84 (82) ST (MS, LF) US Salernitana Loïs Openda 2 Tore ↑84 (82) ST (MS) RB Leipzig Mauro Icardi 2 Tore ↑83 (80) ST (MS) Galatasaray Istanbul Ante Budimir 2 Tore ↑81 (77) ST (MS) CA Osasuna Chris Wood 2 Tore ↑81 (75) ST (MS) Nottingham Forest Matteo Politano 1 Tor, 2 Vorlagen ↑84 (81) RF (RM) SSC Neapel Kylian Mbappé 1 Tor, 1 Vorlage ↑92 (91) ST (MS, LF) Paris Saint-Germain Riyad Mahrez 1 Tor, 1 Vorlage ↑87 (86) RM (RF) al-Ahli Ollie Watkins 1 Tor, 1 Vorlage ↑83 (80) ST (MS) Aston Villa Anssumane Fati 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (78) LF (LM, ST) FC Barcelona Bryan Mbeumo 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (78) RF (RM, ST) FC Brentford

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Nikita Parris 2 Tore, 1 Vorlage ↑84 (81) RM (RF, ST) Manchester United Douglas Luiz 2 Tore ↑82 (79) ZDM (ZM) Aston Villa Florian Kainz 2 Tore ↑82 (78) ZOM (LM) 1. FC Köln Ao Tanaka 2 Tore ↑79 (72) ZDM (ZM) Fortuna Düsseldorf Crysencio Summerville 2 Tore ↑79 (73) RM (LM, RF) Leeds United Fredrik Jensen 3 Vorlagen ↑78 (71) ZOM (RM, LM) FC Augsburg Jacob Murphy 1 Tor, 2 Vorlagen ↑81 (76) RF (RM, LF) Newcastle United Patri Guijarro 1 Tor, 1 Vorlage ↑89 (88) ZM (ZDM) FC Barcelona Leon Goretzka 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (85) ZM (ZDM) FC Bayern München Vincenzo Grifo 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (82) LM (ZOM, MS, LF) SC Freiburg Carlos Soler 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) ZM Paris Saint-Germain Bryan Heynen 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (77) ZDM (ZM) KRC Genk Joni Montiel 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) ZOM (ZM, ST) Real Valladolid Steven Zuber 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) ST (LM, MS) AEK Athen Calvin Stengs 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (73) ZOM (ZM, RF) Feyenoord Rotterdam Aleix García 2 Vorlagen ↑83 (80) ZM (ZDM) FC Girona Joey Veerman 2 Vorlagen ↑82 (78) ZM (ZDM, ZOM) PSV Eindhoven Luis Alberto 1 Tor ↑86 (84) ZM Lazio Rom (Latium)

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Sjoeke Nüsken 2 Tore, 1 Vorlage ↑83 (80) IV FC Chelsea Jeremie Frimpong 1 Tor, 1 Vorlage ↑85 (83) RAV (RV, RM) Bayer 04 Leverkusen Matthias Zimmermann 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (72) RV (RAV) Fortuna Düsseldorf Benjamin Henrichs 2 Vorlagen ↑82 (78) RV (RAV, LV, RM) RB Leipzig Borna Sosa 2 Vorlagen ↑82 (78) LAV (LV, LM) VfB Stuttgart Grimaldo 1 Tor ↑86 (84) LAV (LV, LM) Bayer 04 Leverkusen Carvajal 1 Tor ↑84 (82) RV (RAV) Real Madrid Diogo Dalot 1 Tor ↑83 (80) RV (RAV) Manchester United Anthony Caci 1 Tor ↑81 (76) LAV (IV, LV, LM) 1. FSV Mainz 05 Maxence Lacroix 1 Tor ↑81 (76) IV Vfl Wolfsburg Nico Elvedi 1 Tor ↑81 (77) IV Borussia Mönchengladbach Alban Lafont 5/5 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑82 (78) TH FC Nantes Stole Dimitrievski 4/4 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑82 (79) TH Rayo Vallecano

