EA FC 24 TOTW 8 Predictions: Hegerberg, Grimaldo, Silva – wer kommt ins Team of the Week 8?

FC 24 Team of the Week 8 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den anschließenden FC 24 Team of the Week 8 Predictions zeigen wir euch die Kandidaten, es sich durch ihre Performance in den letzten Tagen hervorgetan haben und sich somit als Anwärter für das Team der Woche 8 gelten. Ob und welche Vorhersagen sich bewahrheiten, erfahren wir am Mittwochabend (8. November, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin sind in den Packs die Karten vom FC 24 Team der Woche 7 zu finden.

EA Sports FC 24 TOTW 8 Predictions: So könnte das Team of the Week 8 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Salma Celeste Paralluelo Ayingono 4 Tore ↑82 (78) LF (LM, RF) FC Barcelona Jérémy Doku 1 Tor, 4 Vorlagen ↑84 (81) LF (RM, LM, RF) Manchester City Simon Banza 3 Tore, 1 Vorlage ↑82 (78) ST (MS) Sporting Braga Joakim Persson 3 Tore, 1 Vorlage ↑71 (60) ST (MS, RF) IK Sirius Fotboll Harry Kane 3 Tore ↑93 (92) ST (MS) FC Bayern München Oskar Zawada 3 Tore ↑76 (68) ST (MS) Wellington Phoenix Haji Wright 2 Tore, 1 Vorlage ↑80 (74) ST (MS) Coventry City Artem Dovbyk 1 Tore, 2 Vorlage ↑78 (70) ST (MS) FC Girona Ada Hegerberg 2 Tore ↑90 (89) ST (MS) Olympique Lyon Dušan Tadić 2 Tore ↑84 (82) LF (LM, MS, RF) Fenerbahce Istanbul Wilfried Zaha 2 Tore ↑84 (81) LF (LM, MS) Galatasaray Istanbul Ante Budimir 2 Tore ↑81 (77) ST (MS) CA Osasuna Chuba Akpom 2 Tore ↑81 (76) ST (ZOM, MS) Ajax Amsterdam Juan Camilo Hernández 2 Tore ↑81 (76) ST (RM, LM, MS) Columbus Crew Omar Marmoush 2 Tore ↑81 (75) ST (LM, MS) Eintracht Frankfurt Mohamed Bayo 2 Tore ↑80 (74) ST (MS) LOSC Lille Ronaldo 1 Tor, 1 Vorlage ↑87 (86) ST (MS) Al-Nassr Gerard Moreno 1 Tor, 1 Vorlage ↑85 (83) ST (RM, MS) FC Villarreal Alassane Plea 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (81) ZOM (LM, MS) Borussia Mönchengladbach Marcus Edwards 1 Tor, 1 Vorlage ↑83 (80) RF (RM, ST, LF) Sporting CP Kasper Dolberg 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (75) ST (MS) RSC Anderlecht Leroy Sané 2 Vorlagen ↑86 (84) RM (LM, RF) FC Bayern München Steven Berghuis 2 Vorlagen ↑84 (81) ZOM (ZM, RF) Ajax Amsterdam

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 8 Inhaltsverzeichnis

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Bernardo Silva 2 Tore ↑89 (88) ZM (RF) Manchester City Miguel de la Fuente 2 Tore ↑83 (80) ST (RM, MS) CD Leganés Puado 2 Tore ↑81 (76) LM (RM, ST, LF) Espanyol Barcelona Takuma Asano 2 Tore ↑80 (74) RM (ZOM, RF) Vfl Bochum Sammie Szmodics 2 Tore ↑77 (69) ZOM (MS) Blackburn Rovers Robert Žulj 1 Tor, 2 Vorlagen ↑80 (74) ZOM (MS) LASK Alexandr Golovin 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) LM (RM, ZOM, LF) AS Monaco Oihan Sancet Tirapu 2 Vorlagen ↑84 (81) ZOM (ZM, ST) Athletic Bilbao Bruno Fernandes 1 Tor ↑90 (89) ZOM (ZM) Manchester United Florian Wirtz 1 Tor ↑86 (85) ZOM (ZM) Bayer 04 Leverkusen Hakan Çalhanoğlu 1 Tor ↑86 (85) ZM (ZDM) Inter Mailand Phil Foden 1 Tor ↑86 (85) LF (LM, RF) Manchester City Vincenzo Grifo 1 Tor ↑84 (82) LM (ZOM, MS, LF) SC Freiburg Leandro Barreiro Martins 1 Tor ↑81 (76) ZM (ZDM) 1. FSV Mainz 05

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 8 Inhaltsverzeichnis

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Grimaldo 2 Tore ↑87 (86) LAV (LV, LM) Bayer 04 Leverkusen Bartłomiej Wdowik 2 Tore ↑73 (63) LM (LV, LAV, LF) Jagiellonia Białystok Cote 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (73) LV (LAV) Sporting Gijón Francisco Sampaio Moura 1 Tor, 1 Vorlage ↑77 (71) LV (LAV, LM) FC Famalicao Achraf Hakimi 2 Vorlagen ↑86 (84) RV (RAV) Paris Saint-Germain Harry Toffolo 2 Vorlagen ↑77 (71) LV (LAV) Nottingham Forest Ronald Araujo 1 Tor ↑87 (86) IV (RV) FC Barcelona Aymeric Laporte 1 Tor ↑86 (85) IV Al-Nassr Dayot Upamecano 1 Tor ↑84 (82) IV FC Bayern München Manuel Akanji 1 Tor ↑84 (82) IV Manchester City Nathan Aké 1 Tor ↑84 (81) IV (LV) Manchester City Niamh Charles 1 Tor ↑83 (80) RV (RAV, RF, LF) FC Chelsea Daniel Muñoz 1 Tor ↑81 (77) RV (RAV, IV) KRC Genk Mathías Olivera 1 Vorlage ↑82 (78) LV (LAV) US Salernitana Juan Miranda González 1 Vorlage ↑81 (77) LV (LAV) Betis Sevilla Marcus Sandberg 10/10 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑75 (65) TW Ham-Kam Marc-André ter Stegen 6/6 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑90 (89) TW FC Barcelona Marco Silvestri 4/4 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑82 (79) TW Udinese Calcio

Zurück zum EA Sports FC 24 TOTW 8 Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: