EA FC 24 TOTW 9 Predictions: Benzema, Mbappé und Fleury – wer schafft es ins Team of the Week 9?

FC 24 Team of the Week 9 Vorhersagen – die aussichtsreichsten Anwärter

In den anschließenden FC 24 Team of the Week 9 Predictions stellen wir euch die Kandidaten vor, die in den vergangenen Tagen hervorragende Leistungen gezeigt haben und damit mögliche Kandidaten für das Team der Woche 9 darstellen. Ob und welche Vorhersagen sich als korrekt herausstellen, erfahren wir am Mittwochabend (15. November, 19:00 Uhr), wenn EA das offizielle Team vorstellt (wir aktualisieren die Seite dann entsprechend). Bis dahin findet ihr in den Packs weiterhin die Karten vom FC 24 Team der Woche 8.

EA Sports FC 24 TOTW 9 Predictions: So könnte das Team of the Week 9 aussehen.

Stürmer

Spieler Qualifikation GES POS Verein Karim Benzema 3 Tore, 1 Vorlage ↑91 (90) MS (ST) Ittihad FC Kylian Mbappé 3 Tore ↑92 (91) ST (MS, LF) Paris Saint-Germain Louise Fleury 3 Tore ↑84 (82) LM (LF) Paris FC Ado Onaiwu 3 Tore ↑78 (70) ST (MS, RF, LF) AJ Auxerre Chadrac Akolo 3 Tore ↑77 (69) ST (MS, RF) FC St.Gallen 1879 Francis Momoh 3 Tore ↑72 (62) ST (MS) Grasshopper Club Zürich Rodrygo 2 Tore, 2 Vorlagen ↑86 (85) RF (RM, ST, LF) Real Madrid Joe Lolley 2 Tore, 2 Vorlagen ↑78 (70) RF (RM, LM) Sydney FC Georgios Giakoumakis 1 Tor, 2 Vorlagen ↑80 (74) ST (MS) Atlanta United Harry Kane 2 Tore ↑93 (92) ST (MS) FC Bayern München Robert Lewandowski 2 Tore ↑91 (90) ST (MS) FC Barcelona Mohamed Salah 2 Tore ↑90 (89) RF (RM) FC Liverpool Vinícius Júnior 2 Tore ↑90 (89) LF (LM) Real Madrid Asisat Oshoala 2 Tore ↑86 (85) ST (MS) FC Barcelona Dominic Solanke 2 Tore ↑81 (75) ST (MS) AFC Bournemouth Guruzeta 2 Tore ↑81 (77) ST (MS) Athletic Bilbao Robert Kenedy 2 Tore ↑81 (75) LM (RM, LF) Real Valladolid Vincent Janssen 2 Tore ↑81 (77) ST (MS) Royal Antwerpen Leroy Sané 2 Vorlagen ↑86 (84) RM (LM, RF) FC Bayern München Brian Brobbey 2 Vorlagen ↑81 (76) ST (MS) Ajax Amsterdam Johan Bakayoko 2 Vorlagen ↑81 (75) RF (RM) PSV Eindhoven Iago Aspas 1 Tor, 1 Vorlage ↑86 (85) ST (MS) Celta Vigo Leandro Trossard 1 Tor, 1 Vorlage ↑84 (81) MS (ST, LF) FC Arsenal Pablo Sarabia 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (78) RM (ZOM, RF) Wolverhampton Wanderers Xavi Simons 1 Tor, 1 Vorlage ↑82 (79) ZOM (RF, LF) RB Leipzig

Mittelfeld

Spieler Qualifikation GES POS Verein Sophie Weidauer 3 Tore ↑78 (70) ZOM SV Werder Bremen Natasha Kowalski 2 Tore, 1 Vorlage ↑80 (74) ZOM (ST) SGS Essen Aitana Bonmatí 2 Tore ↑91 (90) ZM FC Barcelona Bryan Heynen 2 Tore ↑81 (77) ZM (ZDM) KRC Genk Mattia Valoti 2 Tore ↑78 (71) ZM (MS, ST) Pisa Sporting Club Abdoulaye Doucouré 1 Tor, 2 Vorlagen ↑81 (77) ZM (ZDM) FC Everton Eduard Florescu 1 Tor, 2 Vorlagen ↑75 (65) ZM (ZDM) FC Botosani Grimaldo 1 Tor, 1 Vorlage ↑88 (87) LAV (LV, LM) Bayer 04 Leverkusen Franck Honorat 1 Tor, 1 Vorlage ↑81 (76) RM (LM, RF) Borussia Mönchengladbach Guus Til 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) ZOM (ZM) PSV Eindhoven Jan Niklas Beste 1 Tor, 1 Vorlage ↑80 (74) LM (LF) 1. FC Heidenheim Himad Abdelli 1 Tor, 1 Vorlage ↑79 (72) ZM (MS, ST) SCO Angers James Ward-Prowse 2 Vorlagen ↑82 (78) ZM West Ham United Federico Dimarco 1 Tor ↑84 (82) LAV (IV, LV, LM) Inter Mailand Lucas Paqueta 1 Tor ↑84 (81) ZOM (ZM) West Ham United Sancet 1 Tor ↑84 (81) ZOM (ZM, ST) Athletic Bilbao

Verteidiger & Torwart

Spieler Qualifikation GES POS Verein Bart Vriends 2 Tore ↑78 (70) IV Sparta Rotterdam Aritz Elustondo 2 Vorlagen ↑83 (80) IV (RV) Real Sociedad San Sebastián Konstantinos Tsimikas 2 Vorlagen ↑81 (77) LV (LAV) FC Liverpool Mads Døhr Thychosen 2 Vorlagen ↑78 (71) RV (RAV, IV) AIK Fotboll Matos 2 Vorlagen ↑77 (69) LV (LAV, LM) Burgos CF Gleison Bremer 1 Tor ↑86 (84) IV Juventus Turin Silva 1 Tor ↑86 (84) IV FC Chelsea William Saliba 1 Tor ↑85 (83) IV FC Arsenal Daniel Carvajal 1 Tor ↑84 (82) RV (RAV) Real Madrid Jonathan Tah 1 Tor ↑84 (81) IV Bayer 04 Leverkusen Manuel Akanji 1 Tor ↑84 (82) IV Manchester City Raphaël Guerreiro 1 Tor ↑84 (82) LV (LAV, ZM, LM) FC Bayern München Victor Lindelöf 1 Tor ↑83 (80) IV Manchester United Alex Telles 1 Tor ↑82 (79) LV (LAV, LM) Al-Nassr Diogo Costa 1 Elfmeter gehalten, 7/8 Bälle gehalten ↑84 (82) TW FC Porto Etrit Berisha 7/7 Bälle gehalten, Clean Sheet ↑83 (80) TW FC Empoli

