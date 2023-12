EA FC 24: Winter Best of 2023 - Diese Spieler*innen kehren zum Weihnachtsevent in Packs zurück

Das Winterevent 2023 wird besonders groß, denn mit dem EA Sports FC 24 Winter Best of Triple Threat / Thunderstruck / Radioactive gibt es neben den Winter Wildcards noch viele weitere hochwertige Spezialkarten, die über die Feiertage bis ins neue Jahr in den Packs stecken. Damit steigen die Chancen, einen Top-Spieler aus den Packs zu ziehen, allerdings gilt das ebenso für die Nieten. Welche Spieler im Winter Best of 2023 zurückkehren und was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr nachfolgend.

Beim FC 24 Winter Best of kehren die Spezialkarten der drei Events „Triple Threat“, „Thunderstruck“ und „Radioactive“ zurück in die Packs, was insgesamt 102 Karten ausmacht. Dementsprechend könnt ihr ab Freitag (22. Dezember 2023) folgende Spieler*innen und Icons wieder in die Finger bekommen:

FC 24 Winter Best of Erklärung: So funktioniert der Re-Release der Kampagnen-Karten

Das „Winter Best of“ funktioniert wie schon beim Best of TOTW oder Best of Kampagne am Black Friday. Sprich: Die Spezialkarten der bereits abgeschlossenen Events Triple Threat, Thunderstruck und Radioactive kehren für die Dauer der Promo wieder zurück in den Ultimate Team Modus und können abermals erlangt werden. Wie das Ganze abläuft, erfahrt ihr nachfolgend.

Erhalten die Winter Best of Spieler neue Upgrades?

Nein! Beim Winter Best of handelt es sich nur um einen Re-Release der Spezialkarten, die bei den jeweiligen Events veröffentlicht wurden. Da diese Karten bereits verbessert wurden, erhalten sie keine weiteren Verbesserungen mehr. Bei dynamischen Items wie den Thunderstruck-Karten werden übrigens die finalen Karten mit allen Upgrades veröffentlicht und bei nicht dynamischen Karten gibt es ohnehin nur eine Spezialkartenversion.

Wann kommt das Winter Best of in FC 24?

EA Sports hat die FC 24 Winter Best of via Ladebildschirm angeteasert und den Start für Freitag, den 22. Dezember 2023 (19:00 Uhr) angekündigt. Wir gehen davon aus, dass die Karten so lange im Spiel bleiben, wie das Winterevent läuft (also 2 Wochen), dementsprechend dürfte das die FC 24 Winter Best of am Freitag, dem 5. Januar 2024 (19:00 Uhr) zu Ende gehen.

Wie bekommt man Winter Best of Karten in FC 24?

Die Winter Best of Karten stecken in allen Karten-Packs, die ihr ab dem Zeitpunkt des Release in FC 24 UT Ultimate Team für EA FC 24 UT Coins oder FC Points gekauft oder bei SBCs / Objektives verdient habt. Packs, die mehr Spieler enthalten, bieten naturgegeben eine höhere Chance, dass darunter ein Winter Best of-Spieler befindet. Neben den Packs könnt ihr euch auf dem Transfermarkt umsehen und mit Glück gibt es auch die eine oder andere SBC oder Objectives, bei der es eine Karte als Belohnung abfällt.

Zurück zum FC 24 Winter Best of 2023 Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: