EA FC 24: Winter Wildcards Upgrade Tracker - Alle Spieler und Icons im Überblick

In unserem EA Sports FC 24 Winter Wildcards Upgrade Tracker stellen wir euch alle Spieler*innen und Icons vor, die EA während des Weihnachtsevents veröffentlicht. Außerdem zeigen wir euch, welche Werte und Verbesserungen ihre Spezialkarten bekommen, wann und wie WW-Karten in EA Sports FC 24 steigen können und welche Upgrades möglich sind.

Nachfolgend stellen wir euch alle Winter Wildcards Spieler*innen und Icons vor, die bislang durch FC 24 Winter Wildcards Leaks bekannt geworden sind. Denkt daran, dass es sich um keine offiziellen Infos handelt und die geleakten Spieler und ihre Werte nicht korrekt sein können. Sobald das Winter Wildcards Event offiziell begonnen hat, stellen wir euch an dieser Stelle alle von EA Sports veröffentlichten Spielerkarten mit ihren Upgrades vor. Leaks zu noch erscheinenden WW-Karten findet ihr dann ausschließlich beim Punkt FC 24: Winter Wildcards Leaks – Diese Spieler*innen und Icons sollen erscheinen .

So funktionieren Winter Wildcards Upgrades in FC 24

Beim alljährlichen Winterevent „Winter Wildcards“ erhalten beliebte und bekannte Spieler in FC 24 Ultimate Team eine verbesserte Spezialkarte. Welche Werte dabei ein Upgrade erhalten und wie sie steigen können, erfahrt ihr nachfolgend.

Wann und wie steigen Winter Wildcards in FC 24?

Traditionell erhalten die Winter Wildcards-Spieler*innen und Winter Wildcards Icons mit dem Release ihrer jeweiligen Spezialkarten in EA FC 24 Ultimate Team ein Upgrade ihrer Gesamtwertung entsprechend der Inform-Upgrade-Regeln. Je nach Basiswertung entspricht das Verbesserungen von +1 GES bis +10 GES. In seltenen Fällen, in denen die Basiswertung vergleichsweise recht gering ausfällt, sind auch doppelte Inform-Upgrades möglich. Natürlich erhalten die Attribute "Tempo, Schießen, Passen, Dribbling, Defensiv und Physis" entsprechende Verbesserungen, die zum Steigen der Gesamtwertung führen.

Die Besonderheit der Winter Wildcards Upgrades ist, dass es in der Regel auch Sterne-Upgrades der Spezialwerte "Schwacher Fuß" (SF) und / oder "Spezialbewegung" (SB) gibt. Zudem sind neue oder zusätzliche Positionen möglich. Ob die WW auch neue oder verbesserte PlayStyles bekommen können, ist dagegen noch nicht bekannt.

Können Winter Wildcards weitere Upgrades bekommen?

Nein! Winter Wildcards sind keine dynamischen Items und können daher nicht (wie RTTK, Thunderstruck oder FC Pro Live) weitere Upgrades nach ihrem Release bekommen.

Zurück zum FC 24 Winter Wildcards Inhaltsverzeichnis

Mehr zu EA Sports FC 24 findet ihr hier: