Embracer erwartet 5 Triple-A-Spiele von Crystal Dynamics und Eidos Montreal bis März 2028.

Bis zum 31. März 2028 sollen Crystal Dynamics und Eidos Montreal insgesamt fünf Triple-A-Spiele abliefern.

Das geht aus den aktuellen Plänen der Embracer Group hervor, die beide Studios im vergangenen Jahr übernommen hatte.

Was bedeutet das

Embracer definiert Triple-A-Spiele als Projekte, an denen mehr als 100 Vollzeitbeschäftigte in Spitzenzeiten der Entwicklungsphase arbeiten. Ebenso gibt es ein großes Marketingbudget und es wird erwartet, dass sie sich mindestens zwei Millionen Mal verkaufen.

Und wenn die Entwicklungsarbeit von einem externen Partner bezahlt wird, muss Embracer auch einen nennenswerten wirtschaftlichen Nutzen davon haben.

Mehr zum Thema:

Ein Projekt, von dem wir wissen, dass Crystal Dynamics daran arbeitet, ist Perfect Dark. Das Projekt wird von Microsoft finanziert, Crystal Dynamics holte man als Co-Entwickler neben The Initiative an Bord.

Darüber hinaus ist Crystal Dynamics mit einem neuen Tomb-Raider-Spiel beschäftigt, bei dem Amazon den Vertrieb übernimmt.

Was Eidos Montreal anbelangt, wissen wir noch nichts Konkretes. Zuletzt gab es bisher unbestätigte Berichte, wonach man an einem neuen Deus Ex arbeiten soll, ebenso sei eine neue IP Entwicklung und man unterstützte Microsoft bei der Entwicklung von Xbox-Spielen, darunter das neue Fable.

Vergangenes Jahr hatte Embracer betont, dass man sich Fortsetzungen, Remakes, Remasteres, Ableger und mehr zu den IPs von Crystal Dynamics und Eidos Montreal vorstellen kann. Dazu zählen neben den erwähnten Marken auch Thief, Legacy of Kain und andere.

Insgesamt will Embracer bis Ende März 2028 31 Triple-A-Projekte veröffentlichen, von denen sechs bisher angekündigt wurden. Acht weitere kommen von Gearbox Entertainment, elf von Saber Interactive, sechs von Plaion und eines von THQ Nordic.