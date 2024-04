Epic Games haut drei fette Gratis-Games raus - spart in den nächsten Tagen 110 Euro!

Im Epic Games Store gibt es jede Woche neue Gratisspiele, die ihr einfach einlösen könnt. Diese Woche könnt ihr euch zwei Leckerbissen abholen und nächste Woche kommt ein weiteres großartiges Game dazu.

Diese Spiele könnt ihr bis zum 11. April 2024 einlösen

Den Anfang macht The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, das normalerweise 59,99 Euro kostet. Im Rollenspiel von Obsidian Entertainment und Private Division wacht ihr in einem verirrten Kolonistenschiff auf, das auf dem Weg zum Rand der Galaxie zu sein scheint. The Outer Worlds bietet Verschwörungen, verschiedene Fraktionen und ein ganzes Universum zum Erkunden - und in der Spacer's Choice Edition stehen euch auch alle Erweiterungen zur Verfügung.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Thief ist der zweite Titel, den ihr diese Woche absahnen könnt. Das Stealth-Actionspiel aus der Egoperspektive lässt euch in die Rolle von Meisterdieb Garrett schlüpfen und überlegt euch gut, wofür ihr eure unvergleichlichen Fähigkeiten einsetzt, denn die Bürger bereiten sich auf eine Revolution vor. Für das Spiel von Eidos-Montréa müsst ihr eigentlich 19,99 Euro zahlen.

Dieses Spiel könnt ihr ab dem 11. April 2024 holen

Nächste Woche wird Ghostrunner zum kostenlosen Spiel auf Epic Games. Statt 29,99 Euro könnt ihr euch dieses Sci-Fi-Action-Abenteuer komplett kostenlos zulegen. Entwickler One More Level beschreibt Ghostrunner als "ein Hardcore-Spiel aus der Egoperspektive, das jede Menge rasante Action bietet und in einem düsteren Cyberpunk-Mega-Gebäude spielt."

Mit eurer Klinge bewaffnet, versucht ihr, die letzten überlebenden Menschen zu retten. "Als fortschrittlichster Klingenkämpfer, der jemals geschaffen wurde, bist du immer zahlenmäßig unterlegen, aber stets überlegen", heißt es in der Beschreibung.

"Spalte deine Feinde mit einem monomolekularen Katana, weiche Kugeln mit deinen übermenschlichen Reflexen aus und setze eine Vielzahl spezialisierter Techniken ein, um zu überleben. One-Hit-One-Kills machen den Kampf schnell und intensiv. Nutze deine überlegene Mobilität (und häufige Kontrollpunkte!), um furchtlos einen endlosen Tanz mit dem Tod zu führen."

Ist ein Spiel für euch dabei? Zumindest finanziell packt Epic Games hier wirklich keine leichte Beute aus und bietet euch richtig große Brocken der Gaming-Welt an. Holt ihr alle drei Spiele, habt ihr einen Gesamtwert von knapp 110 Euro gespart.