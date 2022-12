Epic verschenkt Dishonored - Jetzt eine Woche lang gratis im Store abholen

Habt ihr noch nie Dishonored gespielt? Dann könnt ihr euch aktuell kostenlos mit beiden Teilen eindecken!

Während Amazon aktuell Dishonored 2 verschenkt, bekommt ihr jetzt eine Woche lang die Definitive Edition von Dishonored gratis im Epic Games Store.

Und noch ein weiteres Spiel

Die Definitive Edition von Dishonored umfasst neben dem Hauptspiel auch noch die vier DLCs Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches und Void Walker's Arsenal.

Beide Teile sind auf jeden Fall einen Blick wert. Wer sich nicht sicher ist, holt sie sich einfach und probiert's mal aus – ist ja kostenlos!

Mehr zum Thema:

Außerdem gibt’s noch ein zweites kostenloses Game bei Epic: Eximius: Seize the Frontline.

Beschrieben wird Eximius als Mix aus Ego-Shooter und Echtzeitstrategie. Ihr absolviert Multiplayer-Kämpfe mit Teams zu je vier Spielern.

Ihr könnt euch die neuen Gratis-Spiele hier im Epic Games Store abholen.