Prime Gaming dreht nach Weihnachten auf: Diese 10 Spiele jetzt kostenlos bei Amazon

Kurz nach Weihnachten haut Amazon Prime Gaming die nächsten kostenlosen Inhalte raus. Dieses Mal gibt es zehn Spiele sowie mehrere exklusive Pakete, mit denen ihr euch die freien Tage, falls ihr noch welche habt, vertreiben könnt.

Bescherung bei Prime Gaming

Eure Spielesammlung könnt ihr ab sofort mit diesen zehn Videospielen zum Download erweitern:

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Zusätzlich steuert King noch einige exklusive Pakete bei. So könnt ihr euch hilfreiche Gegenstände und Boni für Farm Heroes Saga, Candy Crush sowie Candy Crush Soda Saga abholen.

Doch nicht nur alle Bonbon-Zerstörer kommen nach Weihnachten auf ihre Kosten. Auch Spieler von Bloons TD 6 und BTS Island: In the SEOM erhalten ein kleines Geschenk von Prime Gaming, das ihr nur mit einem kleinen Klick freischalten müsst.

Wenn euch das noch nicht reicht, könnt ihr bis zum Ende des Jahres noch acht weitere Gratis-Games für den PC abholen - darunter Quake, Banners of Ruin und Brothers: Tale of Two Sons. Außerdem startet eine Zusammenarbeit mit Genshin Impact, die euch insgesamt bis zu neun Pakete bringen kann.