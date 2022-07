Erste Bilder zu Call of Duty: Black Ops 5 sind online aufgetaucht

In Netz sind anscheinend Konzeptzeichnungen zu Call of Duty: Black Ops 5 aufgetaucht, die uns kleine Einblicke in das Spiel geben, das 2024 erscheinen soll.

Frühe Leaks geben grobe Infos über das nächste CoD

Die geleakten Bilder von Treyarchs kommenden Titel stammen von Twitter-Nutzer @RealityUK und wurden auf ResetEra sowie auf Imgur verbreitet. Der originale Post wurde bereits entfernt. Insgesamt besteht der Leak aus zehn Bildern, die verschiedene Sehenswürdigkeiten einer neuen Karte zu zeigen scheinen.

Jetzt vermuten Spieler, dass es sich beim nächsten Titel von Treyarch um eine Fortsetzung von Call of Duty: Black Ops: Cold War und während des Golfkrieges spielen könnte. Darauf deutet zumindest das F117-Flugzeug hin, dass ihr auf einem der geleakten Bilder sehen könnt.

Diese Daten zog der Twitter-Nutzer aus den Daten von Warzone Mobile, wo auch mehrere Kartenbilder aus dem kommenden Modern Warfare 2 aufgetaucht sein sollen.

Laut Bloomberg wird der Publisher das nächste Hauptspiel der CoD-Reihe aussetzen und 2023 kein Spiel veröffentlichen. Die Begründung dafür ist recht einleuchtend, denn mit Call of Duty: Vanguard hat das Unternehmen die Erwartungen der Fans nicht erfüllt und will sich nun etwas mehr Zeit lassen. In dieser zeitlichen Lücke wird auch die Übernahme von Publisher Activision durch Microsoft voraussichtlich abgeschlossen.

Zumindest Warzone 2.0 soll noch in diesem Jahr erscheinen. Und sind wir mal ehrlich: So viele Titel wurden ins Jahr 2023 verschoben, da tut es doch gar nicht so sehr weh, dass Call of Duty erst wieder übernächstes Jahr erscheint.